非洲豬瘟疫情擴大　日本機場相繼驗出病毒

日本共同社今(27)天報導，非洲豬瘟疫情在亞洲擴散，日本機場接連在旅客攜帶豬肉製品中驗出病毒，日本專家提醒，「（疫情）不論何時進入（日本）都不奇怪」。

非洲豬瘟（African Swine Fever）跟典型豬瘟（Classical Swine Fever）不同，非洲豬瘟並沒有疫苗及治療藥物，一旦疫情進入日本將造成嚴重損失。

紀錄顯示，非洲豬瘟曾在歐洲與南美洲發生過，但到2000年初，除病毒經常存在的非洲外，可說幾乎銷聲匿跡。

不過，疫情在2007年左右開始在俄羅斯及歐洲擴散；去年8月，全球最大養豬國中國首次爆發疫情，僅一年時間就擴散到越南、南韓等11個亞洲國家和地區。

聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，亞洲截至今年8月就有約500萬隻豬因感染遭撲殺；中國相關部門公布的數據顯示，9月肉豬數量比去年同期減少約41%，豬肉價格高漲成為嚴重社會問題。

日本農林水產省表示，如果不小心吃了病豬肉，對人類不會有影響。

日本目前尚未傳出有非洲豬瘟疫情，但從農林水產省動物檢疫所統計來看，已在日本各機場回收的豬肉加工品中，相繼驗出病毒基因；去年10月以來，從中國、越南、寮國、柬埔寨、菲律賓等國攜入日本的香腸等逾77件肉品都呈陽性反應。

這些被感染的肉品一旦被肉豬或野生野豬食用，疫情就可能擴大，日本專家表示，希望大家徹底做好防疫工作，避免違法攜帶肉類加工品入境日本。