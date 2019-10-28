根據台灣證券交易所統計,上週(2019/10/21~2019/10/25)外資在集中市場總買進金額為1,845.40億元,總賣出金額為1,429.74億元,買超為415.66億元,另統計自2019年年初至10月25日止,外資總買進金額為6兆4,274.86億元,總賣出金額為6兆3,219.52億元,累計買超為1,055.34億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為14兆2,501.00億元新台幣,占全體上市股票市值的41.82%,較10月18日的14兆747.44億元新台幣,增加1,753.56億元。

就個股比較部分:

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為:

第一名:鴻海:買進158,888千股,賣出44,841千股,買超114,047千股。

第二名:中信金:買進57,796千股,賣出22,130千股,買超35,666千股。

第三名:新光金:買進58,023千股,賣出25,371千股,買超32,652千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為:

第一名:友達:買進79,738千股,賣出106,880千股,賣超27,142千股。

第二名:南亞科:買進26,503千股,賣出38,772千股,賣超12,269千股。

第三名:中環:買進3,485千股,賣出15,037千股,賣超11,552千股。