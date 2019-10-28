108.10.28 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年10月25日累積開戶數為16,370,091戶，較10月18日累積開戶數為16,355,310戶，增加14,781戶，增幅約0.09%。另本年10月25日現股當日沖銷累積開戶數為1,900,763戶，較10月18現股當日沖銷累積開戶數1,894,832戶，增加5,931戶，增幅約0.31%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年10月25日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,216戶較10月18日開戶數176,060戶，增加156戶，增幅約0.09%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至10月25日止日均值為308.09億元，總成交金額為60,076.63億元，其中盤後定價交易金額為199.32億元。另本年度截至10月25日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.92%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.96%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至10月25日均值為7.39億元，總成交金額為1,440.57億元。

四、本年度上櫃有價證券截至10月25日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計652家，較上週(截至10月18日止)得為信用交易家數650家，增加2家。

(二)融資餘額為510.07億元，較上週(截至10月18日止)融資餘額499.86億元，增加10.21億元，增幅約2.04%。

(三)融券餘額為99,455張，較上週(截至10月18日止)融券餘額98,409張，增加1,046張，增幅約1.06%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.20%，較上週(截至10月18日止)之比例12.20%，增加0%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至10月18日止)之比例0.35%，增加0%。



櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至10月25日止，累計營業天數197日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計127期，發行餘額為5兆4,809.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計113家564期，發行餘額為1兆9,063.30億元，較上週增加7.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家184期，發行餘額為1,245.20億元，較上週減少0.02億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.15億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家361期，發行餘額為9,521.81億元，較上週減少32億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為31.65億元，較上週減少4.67億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計653期約1,710.67億美元，較上週增加2.2億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為37兆6,203.42億元，日均值為1,909.66億元，包含：

1.買賣斷交易5兆4,039.81億元，日均值為274.31億元，佔總成交金額比例為14.36%，其中：

(1) 等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆6,969.79億元，佔買賣斷成交金額比率為68.41%。

(2) 營業處所買賣斷成交金額為1兆7,070.02億元，佔買賣斷成交金額比率為31.59%（包含政府債券8,249.62億元，日均值為41.88億元；普通公司債7,096.44億元，日均值為36.02億元；金融債券1,534.54億元，日均值為7.79億元；外國債券189.42億元，日均值為0.96億元）。

2.附條件交易32兆2,163.60億元，日均值為1,635.35億元，佔總成交金額比例為85.64%，其中等殖成交系統成交金額為3,886.39億元，佔附條件成交金額比率為1.21%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為7.80億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為28.99億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.07億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為113.38億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣，以人民幣計價之成交金額為140.34億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,515.50億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,515.50億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,449.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘 額共計511.80億元，本年度累計成交金額為364.88億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額 共計791.34億元，本年度累計成交金額為626.73億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,540.74億元，本年度累計成交金額為1,344.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,976.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計615.75億元，本年度累計成交金額2,034.94億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計4.32億元，本年度累計成交金額125.92億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,122.45億元。



上櫃相關業務:

一、截至108年10月25日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：775家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：17家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數1家(安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：3家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (伊雲谷、映興、山富)

二、截至108年10月25日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：241家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：30家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：28家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年10月25日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：159家

(三)當年度累計輔導家數：25家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年10月25日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,106家

五、截至108年10月25日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.10.27~108.11.2)：

(一)一般類股：

6690 安碁資訊【台新】 (108年10月30日) 承銷價：55元

(二)興櫃股票：

無