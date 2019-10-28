世界三大男高音台灣開唱　超強歌單坐無虛席

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）世界三大男高音之一卡列拉斯（Jose Carreras）於27日晚間在屏東演藝廳演出，全場一千多個座位坐無虛席，帶來多首經典曲目讓觀眾陶醉不已，最後與泰武國小古謠傳唱隊合唱安可曲「在那遙遠的地方」。

知名男高音卡列拉斯來台唯一的演出獻給屏東，與知名指揮家大衛‧賀曼奈茲、女高音黃莉錦、台北愛樂管弦樂團、泰武國小古謠傳唱隊攜手演出，潘孟安縣長也到場聆賞。

屏東縣府發佈新聞稿表示，這場令樂迷引頸期待的音樂會，全場一千多個座位座無虛席，音樂會由泰武國小古謠傳唱隊演唱排灣古調揭開序曲。

屏東縣府說明，今年已近73歲的卡列拉斯，依舊寶刀未老，以充滿抒情、豐沛情感的歌聲，具有個人魅力的歌唱表現技法，與女高音黃莉錦分別演唱「吉普賽之歌」、「西城故事」、「夢幻騎士」等多首經典歌劇或音樂劇曲目。

屏東縣府提及，卡列拉斯壓軸獨唱的「不准的音樂」，數次選擇在三大男高音音樂會演唱，讓觀眾陶醉不已，現場掌聲如雷；不少樂迷感動表示「太棒了、意猶未盡」。

此外，屏東演藝廳推出系列文化藝術相關節目，迪士尼音樂會將於11月1日及2日舉行；「斜坡上的藝術節」將於11月1日至3日在林後四林登場，活動包含音樂表演、藝術家進駐創作、樂團大賽、市集、和工作坊等，詳情請前往官網或臉書查詢。