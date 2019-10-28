台灣台中火力發電廠水污染遭罰6000萬　環團：勒令停工才能改善空氣污染

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府今（28）日裁罰新台幣6000萬元罰鍰，創國營事業史上遭罰最高紀錄。環保局說，改善期滿後市府將正式複查，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。環團則認為落實減煤才能真正改善中部秋冬的空氣污染問題

綜合媒體報導，台中火力發電廠9月被查獲5到8號機組污染物「硼」濃度每公升達121毫克，超出標準24倍，市府又在10月24日抽驗中火1號至4號、9號至10號機組兩處放流水，硼濃度公升高達134毫克、141毫克，分別超標26、28倍。

台中市政府環境保護局今天宣布針對中火3處排放口違規，分別開罰最高2000萬元，重罰共計6000萬元罰鍰，限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

台中市環保局長吳志超說，市府限期中火11月15日前提出改善計畫書，並於12月完成改善，改善期間仍將持續抽查放流水質，污染濃度不得高於前次抽驗數值，改善期滿後則須符合放流水法定標準，市府將正式複查，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。

主婦聯盟台中分會執委許心欣受訪表示，對於市府的裁罰非常失望，環團更期待的是勒令停機、落實減煤，才能夠改善中部秋冬的空氣污染問題，重罰新台幣6000萬元，只是把錢從政府的左邊口袋換到右邊口袋而已，對人民沒有什麼實質幫助。