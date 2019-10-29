〈時評〉期待政府老人年金，不如自己養成存股習慣

台灣已經步入高齡化社會，據統計，81%的國人，退休靠政府管理的年金過生活，但是，不論公務員退休金或勞保年金，都面臨入不敷出的困境。例如勞保年金再七年可能破產，軍公教年金又被削減。期待政府保障大家退休生活，越來越困難，還不如自己從年輕時，就開始養成定期定額存股的習慣，一方面可以每年固定領取合理的股利，另一方面也可以保障退休生活。

在股市替自己存退休金不用想的太複雜，只要挑選年化報酬率合理的ETF，每月定期定額投資，長時間累積下來，就相當可觀。

談到ETF，連股神巴菲特都建議一般散戶投資人，可以選擇這種被動型投資方式，與其在茫茫股海中，找不到合適標的，還不如直接投資經營過專家規劃的ETF基金，投資報酬率反而更好。

台股最近最受矚目的ETF應該是元大高股息（0056），今年每股股息1.8元，股價不到28元，殖利率在6%以上，頗受市場歡迎。

元大高股息ETF是在本月23日除息的，當天開盤2分鐘，就衝出萬張大量，終場成交量達9.8萬張，一舉刷新掛牌十年來最大量。

當天該基金單日規模激增24億元，達到257億元，當天收盤價是27.62元，填息率21%，人氣熱度，竟然超過鴻海，躍居台股交易量第三大個股。可見優質的股票型ETF也是魅力十足。

據統計，這次參與元大高股息除息的受益人有11.8萬人，創下史上最多投資人參加ETF除息的紀錄。目前其他ETF受益人參與除息的受益人，都未超過10萬人。

為什麼華倫巴菲特會鼓勵一般投資人，長期投資ETF？他的看法是投資一般股票要長時間學習，而且要有足夠經驗及專業複雜的知識技術，再遇上巿場的不確定性及時間急迫，這些專業能力，不是一般散戶投資人可以具備的。

台灣股市上市的ETF並不在少數，像台灣50（0050），平均殖利率有4%，長期投資穩定安全，價格波動不大，很適合投資人拿來當養老定存，只要耐心夠，定期定額，長期存股，投資報酬率是不錯的。

至於其他中型100、台灣科技ETF、台灣金融ETF等，都是值得投資人追蹤了解。

投資人如果要為自己存退休金，除了股票型ETF之外，還可以善用債券ETF，這類型ETF著重收益穩健及風險控管，配置上可以將評等優質，收益水準較公債為佳的投資級債ETF納為核心，並依個人需求選擇搭配具攻擊性的新興市場債ETF或中國政府債ETF。

投資人可以考慮產業債ETF，如科技債、金融債、電信債等高評級公司債ETF，如AAA－或AA級的公司債ETF，以求安全穩定。

在股養老就是這樣不必複雜，選擇最單純的ETF當存股標的，自己存退休金，比指望政府的年金更安心。投資人，從現在開始，您就可以考慮選擇合適的ETF存股了。