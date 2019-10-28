星宇航空首架新機張國煒親駕　自德國飛50小時回台灣

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）星宇航空首架A321neo新機，今(28)日上午由星宇航空董事長張國煒親自駕駛回台。他表示，預計在明年(2020年)1月23日，針對澳門、峴港及檳城同步開航，業務的大爆發則會在2021年。

星宇航空公司首架A321neo新機於上午11時20分降落在桃園國際機場，這架客機是全台首架A321neo，由張國煒自德國行經杜拜及曼谷，經歷近50小時的飛行時間抵台。

為迎接新機到來，桃園機場也特別安排「水門禮」，讓飛機在落地滑行中穿過水車噴灑出的巨大水幕，象徵洗塵接風航向無限美好。

穿著機師訓練服的張國煒一下機就受到英雄式的歡迎。中央社引述張國煒表示，若一切順利，星宇航空將在明年（2020年)的1月23日，針對澳門、越南峴港及馬來西亞檳城同步開航，目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。

張國煒說，星宇航空所引進的機型，包括內艙的設備，在業界內算是最頂尖的。不管是在娛樂系統或Wifi提供上，相信在台灣都是絕無僅有的，也歡迎民眾提出建言。需要改進的公司會持續改進，星宇航空的宗旨，就是要把服務做好，把安全顧好。

對於記者詢問，開飛機回來經過長榮有沒有什麼感受。張國煒先是哈哈大笑，隨後表示「沒有什麼感慨」。大家都分家了，不能一天到晚都存在陰影的想這些事，

長榮航空在全世界的排名非常頂尖，星宇航空剛開始也是要跟老大哥學習，希望有一天可以像長榮一樣，在世界上代表台灣有一個好的排名，為台灣人爭光，這是星宇所要去追求的目標。

張國煒指出，未來第一階段的話大概就是在今年跟明年，先引進A321neo成為星宇航空首航客機，2021年A350也將加入星宇航空機隊，營運機隊將可提供更完整的飛航服務，前面這幾年公司會按部就班在系統等各方面完成公司的制度建立，把試營運做好一點，真正大爆發時期大概會在後年（2021年)。

桃園機場特別安排「水門禮」，為星宇的新飛機洗塵 (星宇航空官方臉書)

這架客機是全台首架A321neo (中央社)

首架A321neo飛機25日晚間在德國漢堡交機，星宇航空董事長張國煒親自檢查及測試飛機性能，確認後開心親吻飛機。中央社