台灣金車銅板價精品咖啡　重視環保生態永續

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金車宣布推出兩款「伯朗精品咖啡」，分別嚴選自巴西與衣索比亞的精品咖啡豆，經由國際咖啡品質鑑定學會(CQI)認證的杯測鑑定師團隊專業研發，呈現兩款獨特別緻的精品咖啡風味，將於11月1日起陸續於全台灣各大通路開賣。

金車表示，「伯朗精品咖啡—巴西喜拉朵」使用100%雨林聯盟認證豆，支持對環境與人類有益處的種植方式，以利幫助保護地球生態、維護環境永續，巴西喜拉朵單一產區咖啡豆擁有芳甜堅果香氣，口感醇郁溫和、柔順細緻。

金車說明，衣索比亞是精品咖啡發源地，「伯朗精品咖啡—衣索比亞」特選耶加雪菲與西達摩產區的頂級咖啡豆，優雅柑橘氣息蘊含特殊紅茶芳香，口感醇厚甘甜，別於原有伯朗咖啡罐型，兩款即飲精品咖啡以俐落小巧的質感新罐型，以及充滿產地風情的插畫式圖像包裝，傳達產品訴求。

其中，「巴西喜拉朵」100%使用雨林聯盟咖啡豆（RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED），金車飲料研究所經理吳怡玲提到，擁有雨林聯盟認證的咖啡豆，代表著符合較少水污染，減少酸害、降低對環境與人類健康的影響，伯朗咖啡從原料選用開始愛地球，支持對環境與人類有益處的種植方式，以利幫助保護地球的生態，重視生態永續的責任。

「伯朗精品咖啡—巴西喜拉朵」、「伯朗精品咖啡—衣索比亞」11月1日起於全聯福利中心搶先開賣，11月6日起陸續於全家便利商店、7-11、萊爾富超商、愛買等各大連鎖通路販售；11月中下旬更將於量販通路推出巴西喜拉朵、衣索比亞西達摩兩款單一產區的精品咖啡豆、精品濾掛咖啡。



伯朗精品咖啡（圖/金車）