國際勞動力一家親 臺灣臺南市移工聯誼活動打造「希望家園」

為落實「希望家園」理念，創造「『移』家『移』居」(宜家宜居)的友善環境，臺南市政府勞工局委託社團法人臺灣萬人社福協會辦理4場次「臺南市國際勞動力一家親聯誼活動」，希冀促進本國勞工和移工間良好互動關係及提倡正當休閒育樂活動，同時透過宣導提醒移工、雇主相關法令規定，打造友善合法之居住、工作環境。

今(108)年的一家親活動選定奇美食品觀光工廠、烏樹林休閒園區、台南鴨莊休閒農場辦理，本日為整個活動的最末場次，讓來自印尼、泰國、菲律賓和越南籍的移工朋友們體驗「五分車懷舊之旅」、感受烏樹林鐵道歷史文化，人文景觀，並至「台南鴨莊休閒農場」體驗鹹蛋DIY等「鴨生態」為主題之活動，提供生態解說、多類型的農牧體驗教學課程，充分結合養鴨產業與農村生態旅遊，特色鮮明，深具娛樂趣味與知識教育性。

勞工局王局長鑫基表示，臺南市國際勞動力一家親聯誼活動的辦理，可讓移工認識臺南之美，並提醒雇主重視移工之生活管理，活動中王局長鑫基不忘提醒移工騎乘電動自行車要戴安全帽的新規定，期藉由相關法令的宣導，並在參與者的口耳相傳互相提醒下，提升移工自我行為約束並維護勞資和諧，讓移工可以安心的居住於本市工作，具體落實黃市長偉哲「『移』家『移』居」(宜家宜居)的「希望家園」理念。(轉載至新住民全球新聞網)