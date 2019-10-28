台灣金馬公佈遞獎大使　鼎泰豐小籠包現場製作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第56屆金馬獎頒獎典禮的「遞獎大使」將由影壇新星徐鈞浩、《返校》王可元、陳品兒擔任；金馬獎重要入圍及惜別酒會，將分別由文華東方酒店及君悅酒店掌廚，並且特邀鼎泰豐現場製作黃金十八摺小籠包，款待每一位貴賓。

金馬執委會表示，從第54屆金馬獎開始，頒獎典禮就有規劃潛力新星組成遞獎大使，短短兩年，擔任過遞獎大使的劉冠廷、范少勳就分別以本屆最佳男配角、最佳新演員入圍者的身分回娘家。今年的遞獎大使將由《天黑請閉眼》徐鈞浩、《我們與惡的距離》、《返校》王可元、陳昭榮的女兒陳品兒接棒擔任。



金馬獎頒獎典禮的「遞獎大使」左起：徐鈞浩、陳品兒、王可元（圖/金馬）

金馬執委會提及，每年吸引影人爭相蒐藏的「金馬貴賓禮品」，今年強調從「心」出發，推出與日常生活息息相關的客製貴賓禮品，包含連續五年打造專屬瓶身的AQUAGEN海洋深層氣泡水、國寶級電影看板手繪師顏振發繪製的「friDay影音電影明信片組」、義大利品牌Moleskine聯名筆記本、Mao’s樂陶陶金馬奔騰碗碟組、GoodGlas聯名把手水杯及玻璃吸管禮盒和來自美國的HYDY聯名保溫水瓶；食品類有淡水創立的海邊走走金馬閃耀蛋捲禮盒、台南的乾拌麵始祖阿舍食堂究醬拌麵禮盒、及嚴選台灣在地鮮採白木耳的8more璀璨人蔘雪耳燉禮盒。

金馬執委會考量來自各地的入圍者長時間多地往返，特別推出旅行必備品項，包含肯園精油禮盒、LeMood人蔘養髮精華液、Ultimate Ears Wonderboom 2防水藍芽喇叭和共享行動電源品牌ChargeSPOT金馬萬國充等，還有首次攜手英國時尚品牌AllSaints推出全球獨賣聯名T-shirt，將東倫敦的創意注入華語影壇。

本屆金馬獎個人獎項得獎者可加碼獲得致力於推廣街頭藝術跨領域交流的活動團隊Kidz Jam X ALLO「手繪版」Ultimate Ears Wonderboom 2防水藍芽喇叭，及金獎作曲家李欣芸量身打造配樂的肯園經典鹿女劇場式身體療程。



金馬貴賓禮品（圖/金馬）

本屆金馬獎入圍晚宴及惜別酒會分別邀請台灣兩大飯店精心籌備。入圍晚宴邀請第四年合作的台北文華東方酒店主廚打造，不僅嚴選台灣在地食材製作，包括宜蘭肥美櫻桃鴨、鮮美的萬里螃蟹，以及贏得世界大獎的屏東福灣巧克力等，更邀來以小籠包聞名全球的「鼎泰豐」現場包製小籠包，台灣品牌「茶籽堂」冷壓鮮榨製成的苦茶油也將融入菜色，讓貴賓嘗到台灣在地的好滋味；晚宴甜點則有「鮮乳坊」客製的冰淇淋和「金錦町」的金箔蜂蜜蛋糕。

金馬頒獎典禮後的惜別酒會則由台北君悅飯店操刀，除了推出多道豐富的美食佳餚，更將以金馬LOGO製作各式甜點，為典禮畫下完美句點。此外，金馬也首度與「貓下去敦北俱樂部」合作，在頒獎典禮的紅地毯酒會上推出精緻小點。誠品酒窖也將於本屆金馬各式酒會上提供西班牙金星啤酒INEDIT DAMM，供嘉賓暢飲。

第56金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由遠傳friDay影音獨家播出。其他轉播地區還包括香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、美加、紐澳等地區。



文華東方入圍晚宴菜色（圖/金馬）