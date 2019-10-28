台灣與美國文教合作的里程碑　華語領航項目於台灣大學開幕

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）由美國政府全額出資的語言領航計畫，今（28）日正式在台灣大學設立華語項目的台灣中心，這是美國領航計畫首度在台設立海外華語中心，也是全球唯二的海外華語中心，主要用來培育美國學子來台學習正體華語與專業知識。

綜合媒體報導，台大指出，美國領航項目下的華語海外中心過去多年來都只設在中國南京，今年1月，領航總部宣布由紐約市立大學系統的亨特學院（Hunter College）與台大合作的計畫案脫穎而出，決定成立領航台灣中心，並於6月3日起運作，首屆22名學生已於日前抵台，進行10個月的密集課程。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑致詞時表示，台灣是學習華語的好地方，有著豐富多元的文化，不論看電視、跟朋友聊天、坐計程車，聽到的想法包羅萬象，從洛杉磯湖人隊的未來、最棒的夜市到台灣的選舉，應有盡有。

酈英傑指出，台美全力推動國際交流，最近推出的大型人才交流計畫「人才循環大聯盟計畫」，要促進台灣和夥伴間的教育與專業人才交流，領航台灣中心是實質計畫核心。

美國領航台灣中心計畫負責人趙德麟說明，這項計畫由美國國防部出資，但對象並非軍方或政府人士，而是要培養美國大學生成為專業語言人才，與推動大學的外語教學能量；領航計畫包含阿拉伯語、俄語等10種語言，華語則是領航計畫裡最大的一個項目。

趙德麟說，參加的美國學生必須從大一就提出申請，進行4年的專業華語訓練後，最後經過嚴格的考核與篩選，通過考核者於第5年才能來台，每名學生1年可獲得約1萬多美元的全額獎學金，包含學費、食宿、美台往返機票等，預計3年內讓學生人數突破100人。

台大指出，首屆22名美國大學生從9月1日起展開為期10個月的學術語言與個人專業研究密集學程，其的專業領域有醫學、生物工程、電機、化學到國際關係研究、人類學、法律、藝術等。上學期必須修習全華語教學的台大課程，期末須以華語撰寫論文，下學期則根據每位學生的專業到各單位進行為期半年的全華語實習。

外交部政務次長徐斯儉表示，由美國國防部國家安全教育計畫所資助的語言領航計畫，今年首度來台設立海外華語中心，是台美文教合作的重要里程碑。今年是台灣關係法立法40週年，領航台灣中心今年創設，可說是另一項台美關係穩定提升的例證。