南極互動體驗展　極地越野車台灣首亮相

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「去你的南極 Go！Go！South Pole」特展由格子設計策劃，不僅可透過互動投影體驗嚴峻南極，還可以看到首亮相的超帥極地越野車「四季號」，甚至可以在「去你的南極Bar」裡暢談冒險與夢想故事，將於11月30日至12月8日在台北松菸四號倉庫展開。

台灣橘子關懷基金會十週年啟動「前進南極點」大夢計劃，締造台灣史上首支隊伍越野滑雪長征南極點的紀錄，伴隨此項計畫的壯闊精神與珍貴紀錄，成為橘子關懷基金會於2019年策動「去你的南極 Go！Go！South Pole」特展的始點，由屢獲國內外設計大獎殊榮的格式設計策展。

基金會表示，「前進南極點」大夢計劃，參與團隊全程頂著陽光，在零下30度低溫及50公尺/秒的強颱風速下，以越野滑雪進行挑戰，一路向上挺進，每天在無人煙之地，步行滑雪10個小時，一路挺進南極點，並在去（2018）年12月22日，締造了台灣史上首支越野滑雪長征南極點隊伍的紀錄。



展覽主視覺（圖/主辦單位）

基金會執行長陳秉良表示，『前進南極點』計劃醞釀十年，籌畫兩年，實地挑戰兩個月，動員超過百人，堪稱一場驚心動魄的絕地冒險行動。南極作為地球的盡頭，其嚴峻的物理條件亦將人的意志和體力逼往絕境。

策展人王耀邦說，主視覺畫面上長短不一的裝飾性線條，與展覽副標「冒險的地平線」相呼應，希望邀請觀者前來探索從南極地平線上升起的未知與失序，看台灣的青年冒險家邁向南極大夢的歷程，進而開拓屬於自己的冒險地平線。

王耀邦透露，南極冰層所劃開的上下兩個世界，充滿了不對稱的驚喜，這為冒險帶來了啟示，也成為展覽視覺策略的起點。

展覽的四大亮點包含，實際感受南極的荒蕪日常的「互動體驗帶狀投影」、負責南極挑戰的即時情況監控與管理「TAIPEI 前進南極點任務控制中心」、肩負運輸補給任務的極地越野車「四季號」公開亮相、匯聚浪漫與夢想的酒吧「去你的南極Bar」。

該展將於11月30日至12月8日在台北松菸四號倉庫登場，11月29日晚上11:59前可享預購價，詳情請前往官網查詢。



四季號（圖/主辦單位）



（影/Youtube）