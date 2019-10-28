保障新住民 移民署：已跨部會推動多項照顧措施

最近外界關心政府對新移民的照顧，對此，內政部移民署強調，政府近年已推出多項照顧措施，外界提出的建議，許多政府都已推出，持續在做，像是目前已成立行政院新住民事務協調會報，跨部會解決問題，並推動外來人口統一證號改版、新住民子女海外培力及座談會等，照顧新住民的生活。

移民署表示，由於新住民家庭需求多元，行政院已整合13個部會、地方政府及民間團體資源，成立「行政院新住民事務協調會報」，據以研訂新住民契合所需的政策。例如新住民母語教學支援人力的培訓，即是透過該會報的跨部會協調平臺，積極促使教育部落實推動。

此外，為兼顧衡平國民待遇，及政府資源有效分配原則的精神，移民署及衛福部也已在研議，加強照顧設籍前孕婦女及胎兒的健康權益措施。

移民署指出，為穩健新住民家庭生活，政府已設置新住民發展基金，依新住民家庭週期及生活需求規劃，針對設籍前新住民遭逢特殊境遇或需社會救助提供協助；並補助22地方政府設立37所新住民家庭服務中心；推動新住民及其子女海外培力、獎助學金及築夢計畫等。

另外，從今年8月1日起，政府特別放寬陸配親屬來臺短期探親的資格，像是原先限臺灣人民三親等內的血親才能來臺探親，放寬為三親等內血親之「配偶」，例如：大嫂、孫媳婦、姐夫等也能探親，保障陸配與家屬的團聚權。

為加強新住民對台灣社會認同與參與，移民署於今年特別在全國北中南舉行「新住民座談會」，截至目前，已辦理北、中、南區三場座談，深入了解新住民遭遇的問題及困難，幫新住民解決困難。

日前移民署蒐集到的提問，像是喪偶者需多住2年始可申請定居，及離婚後未取得子女監護權者希望能繼續留臺等議題，內政部也已於今年10月8日，修法鬆綁，參加座談會的許多新住民聞訊，都感謝政府迅速回應，解決問題。

移民署強調，政府的立場是敞開雙手，歡迎新住民朋友成為台灣的一份子，近期舉辦的新住民座談會，就是希望幫助新住民解決問題，也歡迎提出意見，讓政府與新住民朋友一同打造更好的環境。(轉載至新住民全球新聞網)