〈時評〉辛澎生案輕判　鼓勵台灣人當共諜？

在蔣介石與蔣經國統治台灣的年代，潛伏台灣的共產黨徒或被中國共產黨吸收納編的台灣軍人或平民，概稱為匪諜，一經查獲，不是死刑伺候，至少也會被剝層皮，沒在大牢關個十年、八年，那能重見天日？

台灣解除戒嚴後，匪諜一詞被共諜一詞取代，對共諜的定義寬鬆無比不說，對共諜的懲處也形同不痛不癢。

像跑去跟紅軍將領酒酣耳熱喊「今後不要分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍」的退將們、像高坐天安門廣場參與中國閱兵大典、端坐禮堂聆聽習近平訓話、聞義勇軍進行曲（中國國歌）即畢恭畢敬肅立的台灣政客與退將們，按兩蔣時代的標準，不是「槍斃可也」，至少也難逃送綠島管訓，那像今天，連安個罪名加以遏阻都沒有？

馬祖，位居捍衛台灣的第一線。可前馬防部少將許乃權，竟涉嫌當起共諜，替中國前解放軍上尉鎮小江招兵買馬，此誇張可怕者一；當共諜的代價，是區區2年10個月徒刑，此誇張可怕者二；刑滿出獄後，退休俸一毛不少，照領不誤，此誇張可怕者三！

10月24日橋頭地檢署新出爐的共諜懲處案又更誇張且更可怕了：辛澎生上校在空軍防空砲兵指揮部參謀長任內，接受招待前往韓國、印尼峇里島等地與中國情治人士見面，被吸收發展共諜組織；退伍後，應中國總政治部聯絡部之要求，邀約軍中舊屬謝君同遊泰國後，隔年自己接受招待赴上海世博參觀不說，還邀謝君同行未果，另邀謝君赴馬來西亞旅遊亦未成行。這樣的共諜行為，橋頭地方法院的判處是六個月徒刑，得易科罰金（一般情形大多為新台幣一千元折算一日）。

這樣的法院，是要告訴大家，當共諜是個有利可圖的行業，萬一事發被逮，懲罰甚至於比詐騙集團的車手還輕，只要花點小錢就可消災，根本算不上是啥嚴重的罪行？有這樣變相鼓勵大家開門揖盜當共諜的法官，台灣還需要敵人嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）