〈財經主筆室〉「今日香港明日台灣」該警戒的是選舉前才喊的「居住正義」

每次遇選舉年「居住正義」話題總被討論，只是每次選後問題還是無解。台北市長柯文哲日前提出提高囤房稅，現任立委、立委參選人、專家學者、執政及在野黨等紛紛發表各種言論，就連財政部也針對議題發表言論，處處都看得到政治話語跟操作手法。但台灣居住正義問題若還是持續停留在政治話語，今日香港就是明日台灣，的確有爆發可能。

台北市政府日前建議中央，將房屋稅稅率改成首戶為1.2%，第2戶改為1.5%至2.4%，第4、5戶為2.4%至3.6%，第6戶以上提高稅率至4.8%。財政部長蘇建榮事後提出兩大理由暫不推動。首先，各縣市面臨問題不同，囤房稅須整體考量，不能將雙北問題套到全國一體適用；其次，現行法制下，地方政府已可藉稅基調整來達到政策目的。

經濟專家分析，香港反送中會如此激烈至今未解，除香港人不滿於自治權遭破壞外，分配不均及高不可攀的居住正義，在香港年輕人心中深埋不滿種子，最主要就是香港房價所得比高達20.9倍，也就是說香港年輕人得不吃不喝21年才買得起一棟樓。台灣年輕人似乎好不到那裡，台北房價所得比14.15倍，在全球主要都市中是僅次於香港，但台灣房地產獨特「虛坪制」，若以台灣北部大樓、華廈建案平均公設比高達32.4%加計進去，台北的房價所得比與香港相去不遠。

據財政資訊中心統計，2018年全國2,300萬人中，有房屋者為906萬人，其中88%持有一戶；六都當中，以高雄市僅持有一戶的比率最高，為92.4%，台北市房價雖高，但持有一戶的比重86.5%，是六都中比率最低的。據北市財稅局最新統計，北市個人擁有房屋的人數逾95.1萬人，其中高達近87%比例僅擁有1房，超過12萬人擁2戶以上房產，3.1萬人擁３戶以上房產，逾6千人有5戶以上房產，個人擁10戶以上則有756人。

擁有多少間房子算多？據統計，全台灣個人手上有10間以上房子者有5,305人，其中新北市擁戶超過10間者有1,361人為最多，其次是台中市，台北市則排第三名，滿手房地產的大亨八成集中在六都之中，最少的台南擁有10間以上房子者則有232人。

內政部營建署資料統計，全台目前約有高達86萬餘屋，但房價卻沒有因餘屋多而下降，看到這些人滿手的房產，的確讓眾多無殼蝸牛族心中極度不滿，這也是囤房稅老在選舉年被提起的主要原因，但居住正義始終沒有獲得真正有效的解決。

30年前台北市房價所得比約8.58倍，2008年遭遇金融海嘯，隔年政府以大降遺產贈與稅至10%，藉此來吸引海外資金的回流，但從那時起房價就急速噴升，到了2019年房價所得比已飆至14.15倍，今年初以來政府為吸引台商資金回流，也推出各種引資的優惠措施，台灣房地產也似乎開始出現回溫趨勢，歷史會不會重演呢？大家都在等著看。但不可諱言，比起30年前的世代，現在無殼蝸牛們背負著的，是比當年更沉重的居住壓力。