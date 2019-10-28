CECP數據統計 全球250家企業二年來捐贈高達8,000億元台幣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）隨著企業投入社會捐贈與投資帶動全球趨勢，《企業關鍵數字》18日公布最新調查數據，全世界共有250家營收超過數十億美元的企業，在2016至2018年間共捐贈260億美元(約新台幣8,000億元)，今年許多台灣企業也沒缺席，並提供組織永續發展概況與社會捐贈和投資數據。

台灣永續智庫CSRone自2017年7月起成為CECP（The CEO Force for Good）台灣首 位策略聯盟夥伴，就在2018年引薦《企業關鍵數字》 機制給台灣企業，讓台灣CSR的數據有機會展現於國際舞台。今年許多台灣企業也參與該年度調查，並積極提供組織永續發展概況與社會捐贈和投資數據，當中包含台灣永續標竿企業友達光電。

根據統計，69%的醫療產業組織在2016年至2018年間 的捐贈總額提高了42%，且占整體成長捐贈總額的三分之二。 推估其原因大致為「病患支援計畫」、「醫療援助基金」、「 急難救災性產品」等資金缺乏，以及「鴉片類藥物氾濫成癮」， 致使醫療產業捐贈了可觀的金額。

這次研究也發現，企業捐款中位數為2,570萬美元(約新台幣7,8億元)，較上一次統計增長了11%。此外，在2016至2018年期間60%的企業將捐贈總額提高了至少2%。

CECP企業領導力副總監Alison Vultaggio表示，隨著企業不斷調整、完備CSR策略， 將會使捐款項目不斷與營運、業務目標更緊密地結合， 並擴大合作之非營利組織的影響力，讓企業、非營利組織、 員工與社區皆達到多贏、共好的正面效益。

另外，《企業關鍵數字》(Giving in Numbers)報告指出，員工希望將自身的技能與時間，花費在他們認為具有個人意義的事業或活動上，而當企業將時間、捐款與其他資源和雇員選擇的慈善項目條件相互匹配時，員工的表現也會更好。因此，該份統計中，企業提供志工假等彈性政策時，使自願擔任企業志工的平均員工參與度提升至34%。

2017年共有84%的企業針對至少一項的社會捐贈成果進行影響力測量，而這項數字在2018年增加到89%。數據表明，當企業對待員工時，若能夠同時考量其商業價值和社會影響力，則員工會更熱忱參與志願慈善活動，企業也將因正向循環而維持或提高社會投資。

《企業關鍵數字》報告同樣也發現，多數企業採用投入（inputs）、執行（activites）、產出（outpust）、結果（outcomes）、影響（impacts）的模型進行影響力項目的分類與量測。