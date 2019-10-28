郭家軍三女將不參選2020立委　與台灣民眾黨95%已在協調合作

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海集團創辦人郭台銘昨(27)日在台中舉辦感恩見面會，曾表態參選台中市第5選區立委的永齡基金會顧問郭昕宜在會中表示，因為自己還年輕，政治歷練不夠，將不投入這次立委選戰。

綜合聯合與中央社報導，不但如此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜受訪時也表示不參選，就連苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺也在活動中宣布，不投入2020立委選戰。

已將戶籍遷至台中的郭昕宜說，因為她還年輕，在政治的歷練上還不夠，郭台銘對她的期望非常的高，之後郭台銘也會繼續栽培她，讓她成為政經學院第一批種子學員，有歷練後再進入國會。最後她並提到「成功不必在我，但是成功一定有我」。

苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺，先前傳出她有意征戰2020立委選舉，對上現任國民黨立委陳超明，但她宣布這次不投入立委選戰，郭家軍也正式宣布轉攻「郭台銘政經學院」的跑道，持續在中台灣為人民服務。

郭台銘感恩見面會昨下午在台中好運來洲際宴展中心登場，郭台銘牽著擔任神秘嘉賓的太太曾馨瑩一起進場，兩人並合唱「月亮代表我的心」，獲得現場郭粉熱烈迴響。

台北市政府顧問蔡壁如，也帶著台灣民眾黨提名的立委參選人進場，爭取大家支持。

對於永齡基金會執行長劉宥彤日前臉書發文稱，如果國民黨總統參選人韓國瑜能在總統大選中拿下800萬票或正負20%，就要花新台幣100萬元請吃雞排，永齡基金會副執行長蔡沁瑜會前受訪時表示，這是劉宥彤抒發己見，不代表郭辦立場，就笑笑看過。

針對郭台銘不選總統後的規劃，蔡沁瑜也說下一步要做的就是智庫及政經學校。現階段重點則是推郭家軍立委參選人，希望能在國會有一席之地，同時跟盟軍及友軍合作，擴大政策上的影響力。

蔡沁瑜也提到，和台灣民眾黨立委參選人提名的協調，有95%已在合作，至於民眾黨有一、兩個選區與郭家軍重疊堅持提名，她則說禮讓不成的話就各自努力，不會因一、兩席就合作不成，大家心裡不會有心結，也不會不愉快，把話講開就好了。

台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲（左2）26日上午出席台北市第7選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳（右2）競選辦公室成立茶會，與永齡慈善基金會執行長劉宥彤（右）為蔡宜芳加油打氣。中央社