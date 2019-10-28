太離譜！藝人林俊傑中國鎮江吊點滴　針頭藥水袋竟遭網拍

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 知名藝人林俊傑舉辦的「聖所2.0世界巡迴演唱會」，前天（26日）晚上在江蘇鎮江體育會展中心舉辦，但昨天（27日）卻突然傳出，他因為感冒，所以在演唱會結束後，到當地醫院吊了點滴。

事後竟有人在網路上拍賣「林俊傑使用過」的針頭和點滴。沒過多久，該網友又再度發文稱「已經被歌迷拿走了」。

不但如此，還有一張對話截圖，分享一張病床照，寫著「林俊傑睡過的床，輪流上去滾了一圈」。甚至有一段影片顯示護士排隊，準備輪流去躺「林俊傑睡過的病床」(如以下截圖) 。

滾床單影片截圖/TN後製

「林俊傑國際歌友會」不少網友對此種揭人隱私的行為相當震怒，氣得在微博發出聲明，要「鎮江市第一人民醫院」出面解釋。

中國媒體今(28)日報導鎮江市第一人民醫院發佈「關於林俊傑先生就醫後相關情況的說明」回應，並宣布相關調查處理結果（下圖) ：

1、事件起因係醫院工作人員追星，在林俊傑先生離開後拍攝相關視頻照片併發至朋友圈，被他人轉載利用，稱售賣林俊傑先生所用醫療用品。

2、醫院嚴格按照醫療廢棄物的處置規定處置醫療廢棄物，經核查無醫療廢棄物流失。

3、醫院對涉事的相關工作人員已先行停職，後續視情節嚴肅處理，並將進一步在全院加強職業規範教育，避免類似情況的發生。

圖/中國網路