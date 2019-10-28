板橋凱撒大飯店薈萃尊榮假期 感受生活寵愛自己　入住體驗VIP禮遇四重送 每晚6,899元起

2019年即將進入尾聲，今年是否有安排兩天一夜城市旅遊來犒賞自己?為提前暖身歡慶開幕兩週年的板橋凱撒大飯店，特別細膩規劃寵愛賓客享受假期的住房專案，即日起至12/31止推出「薈萃尊榮假期」，入住卓越套房乙晚含2客早餐，可享薈萃樓行政酒廊VIP禮遇-無限享用輕食小點、紅白酒及軟性飲料等，客房內贈送精選葡萄酒、迎賓水果外，更安排禮車來回接送每房兩位住客體驗山本養生館足部按摩服務，每晚6,899元起(原價26,330元起，享2.6折)，僅提供官網線上訂購或電話預約02-89643968 / https://banqiao.caesarpark.com.tw/news/ins.php?index_id=221，讓每位旅客來到飯店可以細細品味旅埕的美好、達到身心靈放鬆的最佳洗禮！

板橋凱撒大飯店於2017年開幕，位於臨近板橋三鐵共構、新北市府及電影百貨商圈的絕佳位置，素有「天燈飯店」的稱號，並以此作為整體設計概念延伸於公共區域及客房，以溫暖色調融合襯托大器風範，運用白色大理石將東西方文化元素交織出特有的柔美感；客房共規劃410間，以12坪起跳提供寬敞舒適的空間作為休憩，同時擁有眾多網美公認並獲2019年Hotels.com全球十大絕美浴室飯店之一的榮耀，客房內供應藍牙音響、全自動化膠囊咖啡機及紅外線感應式燈光空調等服務，更顯尊榮與高貴的品味。而在公共區域提供3間中西式餐廳、2間酒吧，位於32樓為新北唯一高空無邊際露天泳池，不論本地或外國旅客必定造訪打卡的IG熱門景點；同時即將迎接年終最受矚目的新北耶誕城，僅需3分鐘的路程即可抵達，更成為日韓旅客最推崇的都市觀光飯店首選名單。