恆春半島在地食材的原色原味 一場山光海景相伴的味覺盛宴

來到墾丁，除了大街與巷弄間的小吃，你是否也想在自然美景中，好好品味一場山海相伴的味覺盛宴？位於華泰瑞苑一樓的沐餐廳，是墾丁最值得注目的質感風格餐廳。座落於墾丁國家森林公園內，依傍大尖山及大灣，擁有遼闊綠意和無盡蔚藍，空間設計上將池畔及窗外大自然景觀完整結合，賓客得以在絕景中悠閒品嚐各色料理；長期與社區部落交流，精選在地食材入饌，致力於落實縮短食物里程的低碳概念、「不時不食、產地到餐桌」的經營理念。全新推出的晚間套餐皆選用恆春半島的新鮮食材，搭配富含當地人文風情的小食，完整展現主廚細膩手藝及與時俱進的餐飲思維，售價NT$1,000+10%，即可享用自前菜、主餐、甜點共6道料理。

沐餐廳的廚藝團隊嘗試在多國料理中尋找精髓，融合屏東在地食材，創作出風格獨具的創意美饌。晚間套餐以手工自製「碳烤軟法麵包」揭開饗宴序幕，麵包上抹有自製Ricotta Cheese醬與蔓越莓果乾、堅果碎，濃濃的小麥、起司及蔓越莓原味香氣同時釋放，最後淋上陳年Basamico酸甜醋，一口咬下，起司滑順與麵包厚實的口感一併展現，層次豐富；開胃菜「東港櫻花蝦酥、蔓越莓乾與堅果碎沙拉」則改編自傳統湘菜生菜蝦鬆，主廚將屏東東港三寶之一的櫻花蝦，加入綜合貝比生菜、自製風乾番茄、堅果碎，搭配口感酸甜的油醋醬汁，將櫻花蝦的鮮香滋味完整顯現；啟動味蕾開關後，緊接登場的「車城白洋蔥濃湯」使用在地車城洋蔥熬煮而成，加入質地綿密的奶油，不僅香氣濃郁，口感也溫潤甘甜。

主菜「香煎龍膽石斑佐酸豆奶油蛤蜊醬汁」依照各式鮮魚的特性變換料理方式，例如將富含膠質、Q彈鮮嫩的屏東在地養殖龍膽石斑乾煎，搭配以各式海鮮及時蔬、奶油熬煮的醬汁，吃來溫潤香甜；主食「屏東鳳梨與在地龍水米炒飯」以遠近馳名的龍水社區有機稻作米，搭配屏東在地出產鳳梨乾，加入西餐料理中常見的櫛瓜碎，各式元素在主廚的真功夫中，幻化成香氣十足、粒粒晶瑩的金黃炒飯，酸、甜、鹹的滋味融合得恰如其分，仿若藝術；最後再以恆春老街內著名點心「恆春古早味綠豆蒜」劃下饗宴句點，細緻的綠豆蒜仁搭配桂圓乾，再創意加入手工熬煮的剉冰，帶來獨有的古早味風情，特別適合在南國的夜晚愜意品味。

在沐餐廳晚間萬籟俱靜的自然空間中，藉由重新認識食材本質與料理藝術的旅程，宛如經歷了一場身心靈的洗禮，享受晚霞、池畔、繁星、靜夜的同時，也能優雅從容地品味餐桌上的絢麗風景，從深具質感的原色原味中，重新認識充滿無限可能的墾丁。