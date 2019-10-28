2019 ITF旅展 凱撒飯店連鎖霸氣登場

2019台北國際旅展將於11月8日至11月11日於南港展覽館熱鬧登場，而今年飯店區最大的美味亮點就是凱撒飯店連鎖推出的聯合餐券，集結北區超人氣的三家自助餐廳：台北凱撒-Checkers自助餐廳、台北凱達-百宴自助餐廳及板橋凱撒-朋派自助餐廳，最低折扣狂殺6.6折起，每張只要566元 (一套10張券)，睽違一年的秒殺聯合餐券霸氣回歸，帶著舊雨新知的引頸期盼，問鼎「最高CP值的吃到飽」飯店餐廳，預計再度重現排隊搶購盛況！

除了最受矚目的聯合餐券之外，以國宴主廚團隊聞名的台北凱撒大飯店王朝餐廳，也加碼推出精選套餐禮券二選一，只要1,998元就可以品嚐到奢華珍貴的「龍鮑翅套餐」二客，或亦可選擇主廚手作的經典「平日港式點心套餐」四客。凱撒飯店連鎖精選兩款超值餐券，讓您輕鬆入手即享平價奢華的美饌饗宴！

隨著網購市場的快速成長，24小時全年無休的即時線上訂房讓民眾倍感便利，凱撒飯店連鎖旗下八家飯店齊力推出強檔線上旅展訂房優惠(附件一)，下殺1.8起，折扣比旅展現場更驚喜！10月28日即在官網開放線上旅展住宿預購，讓民眾能提前搶好康！喜歡冒險刺激、追求潮流風格的年輕族群，推薦今年首次開賣的「趣淘聯合住宿券」，可任選入住位於新北耶誕城旁的IG系潮飯店「趣淘漫旅-台北」，絕佳交通位置是探索大台北地區的不二佳選，或選擇有尖叫飯店之稱的「趣淘漫旅-台南」，伴著曾文水庫風光體驗館內六項冒險設施，每張只要2,800元，祭出超狂1.8折優惠，購買20張再加贈1張趣淘漫旅-台南平日住宿券，歡迎親朋好友團購分享，一起體驗都市與渡假兩種旅遊風情！

位於台北車站正對面、五鐵共構的「台北凱撒大飯店」，住宿下殺2.2折起，精緻客房每晚只要2,799元起，綺幻客房每晚亦只要3,399元起，超值優惠讓旅展還沒開始就掀起一波詢問熱潮。榮獲2019網路票選北台灣最美飯店-「台北凱達大飯店」－精緻客房雙人住宿2,699元起，下殺2.7折的超值優惠，飯店鬧中取靜，混融著新舊交織的艋舺文化，在夜晚中閃閃發光。受到親子家庭喜歡的「板橋凱撒大飯店」，則是推出的寶貝趣遊住宿券，經典家庭房含4客早餐每晚6,888，除了驚喜兒童住房禮之外，更準備了溫馨小帳篷及星星投射燈，讓親子家庭的溫暖氛圍更升溫。

鄰近台北小巨蛋的「阿樹國際旅店」，從外觀到室內放置多座樹型裝置藝術，被部落客喻為＂最有梗＂的旅店，此次推出豪華雙人房4,399，想在城市中享受森林芬多精的氛圍，來阿樹就對了！位在內湖科學園區，原江南市場舊址的「凱旋酒店」，結合歐式古典與現代時尚設計，鄰近捷運港墘站，超值優惠2,699起即可馬上入住，徜徉在中古世紀與現代美學融合的懷抱中。

每年旅展人氣爆棚的「墾丁凱撒大飯店」亦再推出搶手的景觀客房住宿券，雙人入住含早每晚只要4,500元，且今年優惠加碼全面升級！開放全年小假日適用免加價，更推出買15贈1團購優惠，而此次以加價購1,000元的「玩樂通享券」最吸睛！讓消費者能依自己需求組合多樣化的住宿方案，使用彈性又方便！

除了線上旅展優惠外，在2019 ITF凱撒飯店連鎖攤位還推出滿額禮，單次滿10,000元可獲得八家飯店為您準備的獨家精美禮品乙份，總價值近30萬!旅展現場並準備了有獎問答大放送活動，只要對凱撒飯店連鎖夠了解，就可以輕鬆把小禮物拿走，送完為止！而飯店也提供了「答題小撇步」，可至各家飯店官網查看最新訊息頁面找尋相關「考題」！