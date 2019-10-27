美國總統川普：伊斯蘭國逃亡領袖巴格達迪已死

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國總統川普台灣時間27日晚間9時20分舉行記者會並證實，伊斯蘭國(IS)逃亡領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)在美軍於敘利亞發動突襲行動中，自行引爆炸彈背心身亡。DNA比對和生物辨識檢驗結果後，已證明其身分。

對於川普總統稍早在推特(Twitter)以「剛剛發生了一件超大的事情！」貼文，引發各界揣測，他在記者會上說明，由於此次行動較為危險，為了人員安全才會一直保密。並在聯訪中多次強調，他們只想抓拿巴格達迪。

在美軍追捕過程中，巴格達迪帶著他的3名孩子逃到了一個「死胡同」隧道裡，並引爆了自殺背心，落石就壓在他們的身上。美方是透過DNA比對和生物辨識檢驗結果才得以證明其身分。

巴格達迪是在2014年建立聲名，當時他曾宣佈在伊拉克和敘利亞地區建立「哈里法國」（caliphate）。IS組織還進行了許多暴行，造成數千人死亡，並在世界各國的城市發起多個攻襲事件。

中央社報導，巴格達迪是賓拉登（Osama bin Laden）的兒子，是殘忍、野心的象徵。有別於其父親繼承父親豐厚遺產，並將財富投入聖戰事業，巴格達迪從伊拉克北部開始投入中東地區最令人聞風喪膽的非正規武裝部隊IS，並以真正繼承人自居。