表藝論壇落實審議式民主　文化預算破新高

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「未來‧劇場‧新風貌—表演藝術文化論壇」今(27)日在衛武營國家藝術文化中心表演廳展開，文化部長鄭麗君受邀傾聽藝文界提出的政策建言，並現場回應。

該論壇於上午的「政策連線」由主辦單位社團法人中華民國表演藝術協會理事長林佳鋒主持，針對文化部應為藝文團體開發更多元的行銷管道、推展企業贊助藝文之媒合機制、落實文化創意產業發展法推動藝文體驗券相關措施，由文化部長鄭麗君、教育部次長范巽綠、國家表演藝術中心董事長朱宗慶回應。

鄭麗君表示，透過審議式民主辦理文化論壇，是由下而上、鼓勵民眾一同思索表演藝術未來的走向及定位，文化部也將與地方政府協力，打造由上而下的發展支持體系，讓政府與民間共同建構文化治理協力機制、完備藝文發展生態系。

鄭麗君表示，有關開發多元行銷管道，除透過現有iCulture及鼓勵縣市政府提供相關行銷資源外，文化部目前正研修公共電視法，並已送行政院審議，待立法完成後，公共媒體頻道可進行重新整合，希望設立藝文頻道，傳播藝術文化的發展，並可由內而外結合國際頻道，向世界傳播臺灣的文化軟實力。

鄭麗君指出，文化部推動文化體驗教育，將藝文資源系統性導入教育體系，例如國表藝積極編列預算，並結合學校和企業資源，已經有一萬多位的孩子到衛武營看表演，預期到年底會達兩萬人。

鄭麗君說明，文化藝術政策最重要的是藝文發展生態系的完備，近年文化預算大幅成長，公務預算今年首度突破200億元，佔中央政府總預算比例超過1%，明年預算還會增加，「109年度文化部與藝術相關預算」，包括前瞻計畫、國家表演藝術中心，將可望達史上最高的60餘億元，其中109年藝術發展司的表演藝術與視覺藝術預算可望較108年增加40%。

另外，文化部也與地方合作與串聯，由國家表演藝術中心的大聯盟，地方藝文場館的小聯盟，以「劇場驅動」思維，讓三大國家級場館，帶領臺灣表演藝術航向世界，帶動公眾藝術的參與及鑑賞，結合前瞻基礎建設計畫，讓地方藝文場館升級及專業團隊導入成為在地藝文驅動的引擎，使藝文落實於生活中。

除上午的政策連線及成果發表之外，下午針對i-Voting線上投票的建議進行討論，民眾建議的政策方案包括文化單位應建立表演藝術諮詢窗口、推動各縣市表演藝術場館建置觀眾資料庫、設立表演藝術獎項等，邀請文化部藝術發展司司長張惠君及新竹市文化局長黃竫蕙、臺南市文化局長葉澤山、高雄市文化局長林思伶、臺東縣文化處副處長劉俊毅出席回應。

「未來‧劇場‧新風貌」文化論壇先於全臺灣北、中、南及東四個區域辦理分區公民會議，彙整各區域提出的議題與政策方案，再透過辦理i-Voting 線上投票，邀請一般社會大眾線上投票，投票內容為各區域提出的議題與政策方案，由民眾投出自身關注且認為需要優先改善的議題，希望藉此擴大民眾參與，提升民眾參與公共事務的意願，且進一步瞭解民眾關注的焦點與想法，持續滾動檢討表演藝術相關政策，完備藝術產業生態系。