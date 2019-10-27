外長見黃之鋒後　德國被中國打入外交冷宮

中國外長王毅近期兩度取消和德國外長馬斯（Heiko Maas）的會面，德媒引述學者分析，馬斯日前會見黃之鋒的舉動，讓中國把德國打入外交冷宮；但有經濟界人士認為，這只是「政治表演」。

德國之聲中文網今（27）天報導，王毅近期出訪歐洲，卻取消原定於柏林、與馬斯舉行的定期「戰略與安全政策對話」。而早在9月，王毅已於聯合國會議期間，取消兩人在紐約的早餐會。

報導認為，事件起因來自馬斯9月與香港眾志秘書長黃之鋒會面，這場會面引發北京不滿。

黃之鋒9月到德國訪問，期間與馬斯在一場媒體所舉辦的晚會見面並交談。黃之鋒事後表示，感受到馬斯關心香港抗爭的形勢，也對港人爭取自由予以肯定。中國事後稱這是對「內部事務的嚴重干涉」，還召見德國駐中國大使，威脅將有嚴重後果。

報導指，德國總理梅克爾被視為中國在歐洲最好的朋友，而德國也是中國在歐洲最大的貿易夥伴及技術提供方。梅克爾9月出訪中國時，還曾與北京討論，德國汽車廠在美國生產的車輛，能否在進口中國時避開懲罰性關稅。但上述事件發生後，這項討論就沒下文了。

報導引述德國莫卡托（Mercator）中國研究中心副總裁胡謐空（Mikko Huotari）表示，德國的確正被中國放入「外交冷凍庫」，且以經濟施壓達到目的，是中國外交政策的邏輯，德國企業可能將因此受到影響。

報導引述一家德國在華企業的經理人表示，他個人雖認為馬斯見黃之鋒是好的，但就做生意而言，可能並不利。不過，另一位經濟界人士則認為，目前尚未看到德國經濟因此受損，且中國夥伴私下曾暗示，這一切都只是「政治表演」。

這起事件對德中兩國外交的影響程度，或許很快便能揭曉。德國環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）28日將出訪中國，這是爭議事件後，首位訪中的德國內閣閣員。

胡謐空則強調，德國聯邦政府不應在香港問題上改變方針。若政府因此道歉，將是嚴重的屈服，會給未來發出糟糕的訊號。