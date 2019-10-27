歐洲議會友台小組抵台北　將會見蔡英文

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）歐洲議會友台小組主席凱勒率歐洲議會跨黨團議員共九人，於今（27）日抵達台北，展開為期六天的訪問，除了將會見總統蔡英文，也將拜會台灣政府部門，瞭解我國外交、兩岸及經貿等領域的最新發展。

外交部今日透過新聞稿表示，凱勒（Michael GAHLER）此次在第九屆歐洲議會開議之際，即率領歐洲議會多位跨黨團議員來訪，彰顯歐洲議會友台小組對我國的堅定支持與可貴的友誼。

訪團在台期間將晉見蔡總統、拜會立法院長蘇嘉全、外交部政務次長謝武樵。此外，訪團還將拜會大陸委員會、歐洲經貿辦事處（EETO）、美國在台協會（AIT）等機構，另參訪國立故宮博物院、沃旭能源等產業，以增進對我國政經及人文發展的深入瞭解，增進台歐盟的雙邊合作與交流。

外交部指出，凱勒在月中與德國、法國，以及英國國會友台小組主席共同提倡在布魯塞爾首度成立跨歐洲議會平台—福爾摩沙俱樂部 （Formosa Club），連結歐洲理念相近國家議會對台灣的支持，甚具意義。

而此次訪團成員還包括歐洲議會社會黨團裴尼斐（Brando BENIFEI）議員、保守黨團羅爾森（Bert-Jan RUISSEN）議員及法寇斯（Emmanouil FRAGKOS）議員、復興黨團安格魯（Engin EROGLU） 議員，以及人民黨團席卡茲（Ralf SEEKATZ）等人。

外交部提及，歐洲議會近年多次通過友我決議，關切台海和平穩定及鼓勵兩岸對話，重申堅定支持台灣參與國際組織，並籲請歐盟執委會儘速與我方啟談雙邊投資協定等。

外交部感謝歐洲議會友人及歐洲理念相近國家長期對台灣的友誼與支持，期望未來雙方將在既有的合作基礎上，持續深化各領域的實質交流。