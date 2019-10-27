金馬電影學院十年有成　侯孝賢：從日常生活觀察

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬電影學院歷屆學員表現亮眼，紛紛入圍今年金馬獎角逐榮耀，趙德胤以《灼人秘密》入圍最佳導演、原著劇本、傅凱羚則以《返校》入圍最佳改編劇本；本屆學院學員競爭相當激烈，入圍上屆金馬獎最佳新導演的許智彥也報名參加。

金馬發布新聞稿表示，今年有13位金馬電影學院歷屆學員挺進金馬獎入圍名單，包括以《灼人秘密》入圍最佳導演、原著劇本的趙德胤；同時以《菠蘿蜜》、《還有一些樹》入圍最佳新導演、紀錄片的廖克發；以《返校》入圍最佳改編劇本的傅凱羚；以《狂徒》入圍最佳攝影的陳克勤；詹嘉文擔任攝影的《聖人大盜》、《江湖無難事》，其作品皆在入圍片單中頭角崢嶸。

第11屆台北金馬電影學院於昨（26）日正式開學，來自各地的14位學員齊聚台北，將展開為期一個月的課程，並完成兩部短片。今年導師邀請曾以《神奇洗衣機》獲得金馬獎最佳劇情短片的導演李芸嬋、曾以《騷人》獲選金馬奇幻影展開幕片的導演陳映蓉擔任，侯彥西和葉慈毓擔綱指定演員，並以二度合作的鏡文學推薦、導師指定的兩篇小說《寄居》（作者李夜）、《四十度的夏天》（作者陳昀晨）為藍本進行改編。

金馬說明，本屆學員競爭激烈，資歷相當精彩。就連以《誰先愛上他的》入圍上屆金馬獎最佳新導演的許智彥，首部劇情長片《時下暴力》就入選2014金馬影展的廖哲毅都來報名；本屆LEXUS新銳影展最佳導演陳霆瑋，來自馬來西亞、居住在香港的劉國瑞，來自澳門的黃小雅，獲美國查普曼大學道奇學院電影製作碩士的孫夢濤，也都順利入選。



侯孝賢強調真實的重要性，勉勵學員要學會從日常生活中觀察、體會（圖/金馬）

金馬電影學院院長侯孝賢在開幕式上親自歡迎學員，並強調真實的重要性，要學會從日常生活中觀察、體會，更舉例提到自己喜歡搭公車、捷運來觀察人的個性、行為，最後提醒學員要對人有感覺。

學務長廖慶松也呼應侯導的話，提醒學員在初稿劇本中，角色的真實性還需要多加琢磨體會，讓角色更立體，並鼓勵學員在創作過程中一定要說出自己的想法，別忘了要珍惜享受這段時光。

金馬電影學院為學員安排了一系列的大師課程，結業作品將於11月20日於台北新光影城免費放映，完整名單及詳情請前往官網查詢。