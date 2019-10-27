移民署宣導反賄選 雲林新住民一起「拼」

第十五任正副總統暨第十屆立法委員選舉將於明(109)年1月11日進行投開票，為了落實「乾淨選舉」「淨化選風」，移民署南區事務大隊雲林縣服務站特別利用今(27)日辦理新住民家庭教育及法令宣導課程的機會，向新住民們說明反賄選的重要性以及常見的賄選態樣。同時也請來越南籍新住民拼布講師吳氏深將反賄選圖樣與拼布工藝結合，達到法治宣導生活化的目的。

來自越南的吳氏深來臺已超過十年，育有一對罕病兒女的她並沒有被命運擊倒，反而積極學習、赴日進修並取得拼布證書。她在104年以兒女為名創辦了「杰妍拼布手作坊」，更在107年獲得新住民女性創業加速器計畫優質獎，希望藉由拼布技藝，傳達她認真努力，不輕易服輸的精神與理念。在今天的課程中，她指導新住民縫製兼具反賄選意義與實用功能的拼布零錢包與鑰匙圈，現場互動熱絡，新住民們也利用DIY手做拼布的方式，更加認識反賄選的重要性。

雲林縣服務站主任黃玟晸強調，服務站每個月舉辦的家庭教育及法令宣導課程是讓新住民了解臺灣法令及相關規定的重要管道，針對明年的大選，新住民們更應了解「檢舉賄選，人人有責」的重要性。除了常見的現金買票，其他像是贈送小家電日用品、旅遊招待等，都是容易誘人上當的賄選態樣。期望新住民能夠不分彼此，一起維護臺灣民主法治，導正不良選風。另雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，希望藉由移民署的政令宣導，讓新住民更加了解反賄選，避免誤觸法網。也請新住民提醒家人朋友，如有發現賄選情事，更應立即撥打移民署反賄選專線05-5345971，一同為淨化臺灣選舉風氣而努力。(轉載至新住民全球新聞網)