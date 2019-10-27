港媒：香港政府考慮成立調查委員會　平息反送中示威

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）香港《南華早報》昨（26）日根據消息人士透露指出，若香港社會對警監會年底發布的報告不甚滿意，香港政府則會考慮成立調查委員會，這也與延燒超過四個月的香港反送中運動的五大訴求有關。

這名消息人士的透露呼應了香港行政長官林鄭月娥近日接受訪問的談話，她表示獨立監察警方處理投訴委員會（IPCC）的報告將在年底前發布，倘若該報告仍無法平息示威運動，那麼她將尋求替代方案。

一位港府內部人士向《南華早報》強調，警監會的報告仍是主要重點，其後的任何調查都將只是補充，不會取代警監會的報告。

林鄭月娥至今仍然反對透過成立獨立調查委員會處理「警暴」問題，主要原因來自警察的反對，這場由她所引起的政治風暴，至今仍由香港三萬名警力與示威者對峙。然而隨著警察暴力及過分使用武力的事件頻傳，示威者所採取的抗議行動也越發激烈。

該報導指出，政府高層正在考慮調查委員會這個選項，認為委員會可以針對特定事件進行調查，而不是調查自6月中開始的所有抗議活動；也有人認為委員會或會針對警監會報告所未提及的部分，或是報告所點出的問題做進一步調查。

香港民眾自六月開始舉行多次示威遊行，抗議政府欲強行通過《逃犯條例》修正草案，該運動持續至今已逾四個月，並已擴大至五大訴求，除了立法會在上週正式撤回的《逃犯條例》外，還包括成立獨立調查委員會、撤回6月12日港府對示威活動的「暴動」定性、立即撤銷對示威者的檢控及釋放遭拘留的示威者，以及香港實施真普選。

報導聲稱，港府對啟動獨立調查委員會的立場轉變，加上幾名主張「香港自決」的政治人物成功報名競選區議會選舉，可被視為是北京對香港問題採取較為寬鬆的態度。

不過英國《金融時報》早前報導，北京有意撤換林鄭月娥，並在明年3月前委任一名臨時特首，可能的人選包括香港前金融管理局總裁陳德霖及前政務司長唐英年。起初中國在報導刊出後駁斥此為「政治謠言」，外交部發言人華春瑩23日在記者會上還重申北京堅定支持林鄭月娥，不過外交部官網在會後發出記者會文字稿後不久，就將華春瑩相關的回應刪除，更增添外界疑竇。