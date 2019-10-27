型男設計師登金點論壇　談超越永續建築

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）年度設計盛事「2019金點設計論壇」主題為「設計 永續」，邀請到日本、馬來西亞、義大利、美國等各領域的頂尖設計大師來台，並將由國際知名設計師季裕棠（Tony Chi）擔任與談人，將於12月5日在松山文創園區多功能展演廳登場。

2019金點設計論壇的講者名單陣容堅強，主辦單位表示，將邀請日本知名設計創作組合SPREAD創辦人山田春奈（Haruna Yamada）及小林弘和（Hirokazu Kobayashi）、馬來西亞 zlgdesign 設計顧問公司執行總監林福發（Huat Lim）、「世界設計組織」（WDO）前任理事長路易莎．博切多（Luisa Bocchietto）等重磅講者，將由享譽國際的華人設計師季裕棠（Tony Chi）擔任與談人。

主辦單位說明，金點設計獎為響應全球趨勢，將本次的論壇年度主題定為「設計 永續」，希望引起更多人對永續設計的關注與共鳴。在大量生產、大量消費的物質過剩年代，永續設計已成為近年來設計界關注的焦點，如何透過設計創造更友善的環境，是許多設計師努力的方向。

創造未來 Ｘ 日本 SPREAD 雙人組



SPREAD雙創辦人（圖/主辦單位）

這次日本知名設計創作組合SPREAD創辦人山田春奈、小林弘和將以「思索過去，創造未來」為講題，分享如何運用創意理念，連結過去與未來，進一步探討未來發展的可能。

他們擁有景觀設計和平面設計背景，擅長將環境、時間、色彩、文字、記憶元素融入於設計中，曾為東京的國立新美術館（The National Art Center）開館10週年、「燕三条 工場的祭典」（Tsubame-Sanjo Factory Festival ）打造視覺設計。具代表性的創作「生命的色帶」（Life Stripe），透過色彩分布呈現不同人的生活樣貌，藉此承載記憶、傳遞希望。

設計以人為本 Ｘ 前世界設計組織理事長



路易莎．博切多（圖/主辦單位）

此次論壇講題為「設計，以人為本」，邀請路易莎．博切多暢談如何透過設計營造更永續的美好未來。博切多於今年10月甫卸下「世界設計組織」（WDO）理事長，建築師出身的她活躍於義大利和歐洲各國，從事都市更新、公共和私人住宅、傢俱、商店等設計，同時也擔任策展人。她經常受邀至世界各地參與學術會議及演說，並擔任知名獎項如德國紅點設計獎、德國iF設計獎、歐洲設計獎之評審。

超越永續的建築實踐Ｘ馬來西亞 林福發



林福發（圖/主辦單位）

馬來西亞知名設計師林福發將以「超越永續的建築實踐」為題，闡述他對於永續建築的獨到見解。1992年與蘇珊柴德勒（Susanne ZEIDLER ）共同成立 zlg design 設計顧問公司，並擔任執行總監一職。畢業於英國知名的AA建築聯盟學院，之後旅居英國和法國，曾參與或主導多項知名設計案，包括倫敦斯坦斯特機場（London Stansted Airport）、吉隆坡亞洲廣播中心（Asia Broadcast Centre）以及新加坡國家圖書館（Singapore National Library）等。

五星飯店御用設計師Ｘ季裕棠



季裕棠（圖/主辦單位）

季裕棠是享譽國際的華人設計師，專長餐飲和酒店室內設計，現為 tonychi 創辦人。這次將來台擔任論壇與談人，將與其他四位講者對話，激盪多樣的設計觀點。

他曾為奧斯卡主廚渥夫甘帕克（Wolfgang Puck）以及米其林三星法國名廚艾倫．杜卡斯（Alain Ducasse）設計餐廳，作品涵蓋高級餐廳、五星級酒店，如倫敦瑰麗酒店（Rosewood London）、日內瓦洲際酒店（Intercontinental Geneva）、東京安仕達酒店（Andaz Tokyo）等，並於2009年入選美國室內設計界至高榮譽—室內設計名人堂（Interior Design Hall of Fame）。

2019金點設計論壇及頒獎典禮都將於12月5日登場，論壇自即日起至11月7日止開放早鳥報名，並有機會獲得由劉耕名率領Bito甲蟲創意團隊設計、響應聯合國永續發展目標的明信片組；自11月8日起，將開放一般票報名，售價600元；10人以上團體及參觀台灣設計館的民眾將享有聯合套票優惠；詳細資訊請至活動通或官網查詢。



論壇資訊（圖/主辦單位）