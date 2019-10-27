洪恒珠蘇震清動向　衝擊屏東立委選情

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠今（27）天宣布退出民進黨，將以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，她表示唯一變數是立委蘇震清投入選戰，第1選區目前已有6人宣布參選，選情相當複雜，蘇嘉全今日並未現身會場。

中央社報導，屏東下屆立委選舉，從這屆的3席縮減為2席，形成僧多粥少局面，第2選區選情單純，只有國民黨提名的周佳琪和民進黨提名的現任立委莊瑞雄對決，但第1選區選情就複雜許多。

洪恒珠對ETtoday表示，今天她以最無奈及沈痛心情宣佈退出她長期以來支持的民主進步黨，以無黨籍身分投入屏東縣第一選區立法委員選舉，她知道這 一戰面對民進黨的壓力及許多質疑，相當艱困，但她相信她在大家支下當選，將她送進立法院，承擔更多的責任，為屏東縣民更大的服務。

洪恒珠的參選動作，原已對民進黨選情，造成一定程度的衝擊，前不久又發生蘇震清有可能無法列入不分區立委名單，而蘇震清最近又展開選區內8場鄉鎮座談會，讓第1選區的選情充滿詭譎和變數，對於國、民兩黨來說，都是艱困選戰。

洪恒珠接受訪問時，明確表達如果蘇震清投入第1選區選舉，她就會退出，但這也表示，不論蘇震清有沒有列入不分區，民進黨提名的鍾佳濱都面臨同室操戈的局面。