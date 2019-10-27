92歲台灣醫生獲醫療奉獻獎　捐出退休金培育諾貝爾獎人才

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高齡92歲的心臟科權威連文彬昨（26）日從副總統陳建仁手中接下醫療奉獻獎，表彰他長年投入心臟電生理檢查，更跨國協助邦交國發展心臟病醫療等成就。

根據中央社報導，獲頒醫療奉獻獎個人獎的台灣大學內科名譽教授連文彬，在提及自己對醫學的熱枕時表示，一個人從零到70歲，心臟的工作量相當於承載30噸重物從喜馬拉雅的山底登上頂峰，是人體最忠實的器官，因此他即使已退休，對心臟研究仍樂此不疲。

連文彬也指出，台灣至今還沒有醫學領域的人才獲得諾貝爾獎，因此他將退休金新台幣400萬元全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，以此持續投入研究，並協助年輕人才，期盼有朝一日培育出諾貝爾獎得主。

報導指出，高齡92歲的連文彬，其實從小家境清寒，靠自身努力考取台大醫學院，成為心臟科醫師。台大醫院第一例成功的開心手術，就是在連文彬診斷後進行，連文彬更在1969年完成台大醫院第一例永久性心律調節器體內安裝，奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的研究基礎；連文彬也擔任前總統李登輝的醫療小組召集人長達11年。

陳副總統昨日頒獎致詞時提及，連文彬自1955年就進入台大醫院服務，在1998年退休後仍不停歇，至今已有65年，他長年投入心臟電生理檢查，更跨國協助邦交國發展心臟病醫療。

陳副總統進一步指出，醫療奉獻獎的每一位得獎人都是傳奇，皆具有高貴情操與奉獻精神，這個獎項不僅是表彰包括連文彬在內等八位得獎者濟世助人的偉大事蹟及慈悲胸懷，更期盼大家所樹立的典範，能感動並影響醫界新生代，齊心為台灣民眾的健康投入心力，讓愛的力量繼續傳承，深入到台灣每一個角落，為社會弱勢及偏遠地區民眾注入新的生命、希望與光明。