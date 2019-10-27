「越版阿信」展韌性 徐國勇勉勵成臺灣新國力

內政部移民署今日舉辦北區新住民座談會，部長徐國勇及移民署長邱豐光等都與會，與在場300多位新住民直接面對面溝通，徐國勇說，政府非常歡迎新住民朋友加入臺灣這個大家庭，會儘力提供各種資源幫助新住民朋友，目前在臺灣的新住民及其家人估計已有百萬人以上，不只帶給臺灣多元豐富的文化交流，儼然已是臺灣的新國力。部長更強調臺灣的多元社會特色，而且「日久他鄉變故鄉」由於我們尊重多元，況且臺灣本來就是移民社會，所以，我們歡迎大家都成為臺灣人。部長希望大家重視母語，就算是來到臺灣也要能夠學會原來的母語。

來自越南現年19歲的鄭翠玄，今天也參加座談會，她剛出生時越南的親爸爸便因病過世，越南生活困苦的她，2年前跟著改嫁來臺灣的媽媽一起來到臺灣，在臺灣新爸爸收養下，也由阮姓，改姓為鄭，讓她重獲新生，但卻沒想到好景不常。

鄭翠玄說，來臺灣不久，媽媽與繼父相繼生病，導致家庭再次陷入困境，還在就讀國立高級海事水產職業學校三年級的她，便一肩扛起家中經濟重擔，除了在蘇澳菜市場賣菜打工貼補家用，還要姊代母職，照顧年幼的妹妹，就像日劇中的阿信努力打拼，賺取一家生活費，以十足的韌性爭取臺灣社會認同。

鄭翠玄2年前剛來臺灣時語言不通、只能比手畫腳上學，到去年她居然能趕上課業，參加會計三級檢定還拿到宜蘭縣第一名，她說未來想擔任人權律師，為新住民及新二代爭取福利及權利。

另外來自越南的陳玉水也在座談時分享，她在臺灣不僅擔任通譯，也教授母語越南話，更編印「臺灣－越南重要法律名詞對照表」，幫助看不懂法律名詞的新住民及移工，豐富的社會參與經驗，可能比許多國人更具影響力。

徐國勇表示，政府為了照顧與栽培新住民及其子女，讓他們成為我們的新國力，大力推動許多新措施，例如修法放寬陸配親屬來臺短期探親資格、偏鄉行動列車服務、一站式服務、免費上網學電腦及新住民二代海外培力計畫等，都是希望幫助新住民家庭更快融入臺灣社會。

內政部指出，今天的座談會有來自臺北、新北、基隆、桃園、宜蘭等縣市新住民朋友共3百餘人參加，希望藉由這場與新住民的對話，聽取大家的建言，做為各部會制定更符合新住民法律及照顧的參考，也希望新住民這股新力量，成為帶動社會進步及接軌國際的新國力。(轉載至新住民全球新聞網)