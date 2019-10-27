冷凍貨櫃39屍身份待確認　英國司機遭控過失殺人及人口販運

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國警方週三（23）在艾塞克斯郡一個冷凍貨櫃中發現39具屍體，消息震驚全世界，不過初步判定死者皆為中國籍人士的英國警方，現不排除當中有多名為越南籍，目前死者身份仍有待確認，而貨櫃車司機則遭控過失害39人等多項罪名。

英國警方在週三於艾塞克斯郡（Essex）格雷斯市（Grays）發現一輛自比利時發車的冷凍貨櫃車上陳屍39具遺體，包括31名男性及八名女性。現年25歲的貨櫃車司機羅賓森（Maurice Robinson）已被逮捕，並遭控過失殺害39人、人口販運，以及洗錢等多項罪名。此外，警方也以過失殺人與人口販運等嫌疑，拘留了一男一女。

警方原先認為39名死者皆來自中國，不過現在不排除當中有不少越南籍人士。由於死者身上帶的身份證件很少，因此得仰賴指紋與DNA鑑定，方能進一步確認死者身份，39名死者現由法醫進行驗屍。此外，警方也在貨櫃中發現至少500種物品，包括行李、衣物，以及手機等，需要進行評估，確認死者身份後，警方便會一一通知家屬。

越南駐英國大使Tran Ngoc An週六（26）上午前往格雷斯市，會見艾塞克斯郡警方及當地市議會。使館隨後在一份聲明中表示，越南「願意交換資訊並與英國當局協調」，協助確認死者身份。越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）則指出，他已指示有關當局盡快確認死者身份，並調查越南國民非法入境他國的案件。

目前已有數名越南人士通報家人失聯，有越南在英國當地的組織指出，目前收到約20張通報為失蹤人口的照片。媒體報導，有一名26歲越南女子Pham Thi Tra My，在週二（22）傳簡訊給父母提及「我快死了，我不能呼吸」；她還表示非常抱歉，自己計劃到國外的旅程顯然失敗了。越南北部鄉村安城縣（Yen Thanh）則在週六舉行了哀悼儀式。