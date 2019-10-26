勉勵臺灣最佳代言人 副總統接見國際及新南向農業青年

陳建仁副總統25日下午接見108年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團成員時表示，青年交流計畫的目的在於鼓勵年輕人積極參與國際事務，發揮大家的才能與創意宣揚臺灣，展現臺灣的進步風貌並深化與參訪國家的友好情誼。他也期勉青年代表們將此行的觀察及經驗與更多的國人朋友分享，並持續保持對國際事務的熱情，未來無論身在何方，都能為臺灣發聲、擔任臺灣的最佳代言人。

副總統致詞時表示，非常高興能跟今天與會的青年朋友們見面。這些青年朋友在今年8月中旬至9月初這段期間，代表國家分別造訪「新南向政策」6個目標國家，與受訪國各界交流，並為臺灣的外交與農業奉獻心力，他要向這些青年大使們說：「辛苦了，謝謝你們！臺灣有你們真好！」

副總統指出，過去3年多來，國際政經情勢出現很大的變化，新南向國家在地緣政治及經濟上所扮演的角色也越來越重要。為了因應這新的局勢，總統自就任以來，積極推動「新南向政策」，在經貿、醫療、農業與人員交流等領域，加強與相關國家廣泛合作，目前已取得豐碩的成果。

副總統表示，青年交流計畫的目的在於鼓勵臺灣年輕人積極參與國際事務，發揮大家的才能與創意宣揚臺灣，同時與受訪國各界交流，透過青年外交模式搭建起與「新南向政策」國家人民間緊密連結的橋樑，除展現臺灣的進步風貌，更重要的，也深化與參訪國家的友好情誼。

副總統認為，透過這項有意義的出訪，不僅實地看見「新南向政策」國家的發展情況，也能結交許多各國不同領域的朋友。這難得的經驗不僅有助青年朋友們更加瞭解臺灣自身國家發展的實力，也讓大家深刻體會到，臺灣在印太地區戰略與經貿發展所扮演的重要角色。(轉載至新住民全球新聞網)