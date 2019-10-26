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同婚元年　同志遊行20萬人創紀錄

包括200組公民與學生團體，以及超過30組友善企業與外國駐台機構共襄盛舉

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/26 20:44
第17屆台灣同志遊行26日圓滿結束，主辦單位估計參與人數突破20萬（照片來源：中央社提供）

第17屆台灣同志遊行26日圓滿結束，主辦單位估計參與人數突破20萬（照片來源：中央社提供）

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）第17屆台灣同志遊行今（26）日圓滿落幕，主辦單位表示，今年參與人數突破20萬人，打破過去最多十幾萬人的紀錄，更為同婚元年寫下新頁。

今日是台灣在5月通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法）後的首次同志遊行，以「同志好厝邊」為主題，強調透過互相了解、彼此支持的方式，帶來更和諧與彼此尊重的友善台灣。

此外，此次主辦單位台灣同志諮詢熱線協會也印製了七種顏色的DM於現場發送，上面印有不同字樣，包括「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」、「愛」、「台灣」，以及「民主」。其中「民主」字樣的DM所印的份數相較其他都來得少，此次台灣同志遊行總召鄭智偉表示，主要用意是希望提醒大家「民主很難找」，因此要珍惜，盼在這塊土地生活的人們好好守護得來不易的民主。

今年遊行隊伍自台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路、華山文創園區等市中心熱鬧區段，最後抵達凱達格蘭大道，遊行路線總長約5.5公里。主辦單位安排「TAIWAN」字樣的彩虹行動車領隊前行，除了在遊行開始前於市府廣場設有「彩虹市集」外，終點站凱道也有架設舞台，由今年彩虹大使HUSH，以及9m88、A Lin等歌手輪番演出，一同為婚姻平權發聲。

根據主辦單位統計，今年遊行人數超過20萬人，打破過去最多13萬人參與的紀錄，其中包括約200組同志及性別團體、公民團體與學生社團，以及超過30組的友善企業與外國駐台機構。

許多同志盛裝打扮出席，也有不少外國人、親子等共襄盛舉。另外，還有香港民眾手舉「光復香港、時代革命」旗幟參與遊行，並透過字版呼籲台灣珍惜得來不易的民主與自由。
台灣同志遊行
同志
婚姻平權
台灣同志諮詢熱線協會

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