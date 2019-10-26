加速原住民族轉型正義　促轉會與原轉會推民間培力

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）促進轉型正義委員會及總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今（26）日簽署合作共識，期盼共同推動台灣原住民族歷史真相與轉型正義工作。

促轉會及原轉會土地小組於今日舉辦為期三天的「原住民族歷史真相調查人才培訓營」，兩會多位代表更共同簽署「原住民族歷史真相調查部落培力計畫」合作共識，藉以宣告雙方將共同承擔培訓營及接續合作計畫的任務，並累積族群主體動能。

原住民族委員會副主任委員伊萬‧納威（Iwan Nawi）致詞時表示，「今天有50位學員從各地來參與培力計畫，是非常有意義的，歷史正義、轉型正義工作已經不是政府部門或僅限於研究學者，而是紮根我們自己的部落、我們的族人。」她也指出，台灣原住民轉型正義工作進行的關鍵因素，是要能在政治局勢變化下，讓改變可以持續。

促轉會代理主委楊翠表示，促轉會目前就原住民族轉型正義部分，進行蒐整當事人清單、平復司法不法、調查國家對原民地區的控制、徵集部落族人記憶、促進社會溝通，以及歷史調查人才培育等六項工作，然而轉型正義除了是國家的工程、政府的工作，同時也是人民的功課，需要更多人共同參與歷史調查的行列。

楊翠指出，原住民族被殖民的漫長歷史，最重要的是透過基礎調查找回流散的歷史資料，而促轉會與原轉會任務雖然不同，但必須要有合作機制，啟動最基礎的歷史調查工程。

原轉會副召集人浦忠成則提及，原轉會土地小組的工作對原住民族來說至關重要，因為土地就是原住民族的根本，也是原住民族文化、語言的起源，而部落土地調查的繁重工作需要更多的年輕族人加入。

根據促轉會，此次培訓營報名踴躍，北中南東總計有46位部落族人參與。此外，學員族群別分布多元，包含漢族、平埔族群在列，總計兼含台灣16個族群。培訓營的課程內容包含調查方案規劃與設計、檔案資料蒐集判讀、口述訪談要領，以及調查實務經驗分享等，課程講師除了有長期投入台灣原住民族領域研究的學者，亦包含實務工作者與民間團體代表在內。

促轉會表示，期待透過跨域資源的整合，培力原住民族人和地方團體的自主調查能力，以推動自身及部落土地、語言及文化變遷等歷史真相調查，讓台灣原住民族的轉型正義工程更加永續、更具主體性。