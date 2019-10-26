加拿大籍台灣媳婦送舊鞋救命、教非洲貧窮女孩縫製衛生棉

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）加拿大籍台灣媳婦雷可樂（Kara）是「舊鞋救命」共同發起人，有感於非洲女性衛生條件差，她除了教肯亞、烏干達等國女性以二手衣縫衛生棉，也在台灣發起「為愛而縫」活動，展現女力。

發起「舊鞋救命」計畫的台灣青年楊右任，背後推手是他的外籍老婆雷可樂，他們凝聚社會愛心做善事，以一雙鞋改變非洲小孩的生命。

新北市政府新聞局近日拍攝「立基新北的跨國慈善女力雷可樂」影片，在社群網站上架，引發熱烈迴響與討論。

中央社26日在報導中引述楊右任表示，他與妻子在台灣教會認識、結婚。在非洲傳教的岳父到台灣，提到肯亞與烏干達交界山區居民沒鞋穿，赤腳常被沙蚤感染導致腳部潰爛，許多孩子因此喪命。

楊右任透過網路文章分享，自2014年開始募集舊鞋，以貨櫃送到肯亞。他說，他們夫婦倆也在烏干達、肯亞、南蘇丹、坦尚尼亞與剛果推動社區醫療、建學校、教導農耕與結合當地部落長老建立社區工作坊等。

他說，包括3個女兒與妻子全家都去肯亞，今年(2019年)初才回台灣，一次待大半年。全家在當地教女性縫製布做的衛生棉，結合女性議題，教導女性價值、身心健康與防治愛滋等。

雷可樂表示：「我很愛台灣，我跟右任開始推舊鞋救命，是小小的夢想，可以幫助一些人。」後來全台灣都幫著一起做，「善的漣漪如投石湖水，不斷擴散」。

她說，當看到載運二手鞋的貨櫃運到肯亞，衣服送到小孩手上，真的看到改變孩子的未來，讓她更想進一步做些什麼。

另一個幫助當地女性的方式是提供衛生棉。雷可樂表示，她聽到一些很讓人難過的事，會有當地男性對女性說，只要跟他上床「我就幫妳買衛生棉」，導致很多女性14歲、15歲就懷孕生子，甚至很多女性因此得愛滋病。

她說，她問肯亞女孩，生理期時怎麼處理，回答多是放個塑膠袋塞在內褲，再放塊布，不舒服也不衛生。

雷可樂母親獲悉後，花了很多時間縫紉小包，裡面放5到7片衛生棉送給非洲女孩。

2015年起，雷可樂開始在當地教女孩們自己製作布質衛生棉，畢竟這樣才能根本解決她們的問題。

楊右任說，以二手衣縫製的衛生棉可重複用1到2年，也會教大家如何使用並更換衛生棉，加上如何曝曬殺菌等常識。

「與其送魚，不如教她們釣魚」，雷可樂的信念串起非洲與台灣的愛，全台灣許多中學響應協助縫製布衛生棉，光是新北市就有金陵女子高級中學等15所學校參與「為愛而縫」。

已有3個女兒，目前又懷孕4個月的雷可樂說，「看到小女孩在做衛生棉其實很感動，因為縫得很好，很有愛心」。

她說，如果有機會去肯亞，真的會改變很多想法，包括雖是女生，但只要用心，可做很多事；看見非洲國家女性這麼堅強，讓她反思鼓勵台灣女性也可做得到。

她與女兒在肯亞都曾感染瘧疾，雖然緊張，但因基督教信仰，認為神要她們去非洲做公益使命，神就會照顧她們。

新北市新聞局新聞行政科長賴素惠說，拍攝影片「立基新北的跨國慈善女力雷可樂」時，不時看見雷可樂眼眶泛淚，展現真心與愛心。

賴素惠說，楊右任夫婦送舊鞋、送書包、蓋教室、建學校、挖水井與養雞，建立社會企業並與國際NGO（非政府組織）合作，走進非洲被遺忘的角落，在赤貧孩子身上以具體行動實踐了大愛。

影片超連結:

新北女力｜New Taipei Women Power 立基新北的跨國慈善女力 雷可樂