夜市抵用券回收量破40萬張　東大門夜市最多

政府發放夜市抵用券刺激消費，經濟部統計，全台已使用且回收張數已突破40萬大關，其中以花蓮東大門夜市回收10萬張最多，其次依序為羅東夜市、逢甲夜市、嘉義文化路夜市及高雄六合夜市。

配合擴大秋冬國旅第二波獎勵，經濟部從9月16日起，加碼發給自由行旅客每房新台幣200元夜市抵用券，國內共有7000多家旅宿業及80多個夜市參與。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，發放後受到各地夜市好評，目前全台回收數量已超過40萬張，經濟部主動派員到各個夜市回收抵用券並快速撥款，也獲得攤商業者讚許。

郭坤明指出，統計40萬張已回收的夜市抵用券，有16.6萬張是在東部地區回收，其次為南部地區11.8萬張、中部地區6.7萬張，北部地區6.3萬張。

若以個別夜市區分，全台以花蓮東大門夜市回收約10萬張最多，其次依序是宜蘭羅東夜市、台中逢甲夜市、嘉義文化路夜市、高雄六合夜市、基隆廟口夜市、中壢觀光夜市及台東觀光夜市等。

郭坤明表示，參與本次活動的夜市，許多都獲得經濟部星級認證，例如寧夏夜市，除有不少經營超過一甲子的老字號店家，有令人流連忘返的傳統美食，也致力於環保餐具的推廣落實，是全台第一個環保模範夜市，於2018年獲得4星優良市集殊榮。

逢甲國際觀光夜市也在2017年通過品牌市集，2018年獲得4星優良市集，設置有徒步區、五星級公廁，在環保衛生上也透過油水分離、油煙處理設施，成為國內最具代表性的觀光夜市。

郭坤明指出，另外像台南花園夜市，有美食小吃、精品百貨、休閒娛樂等各式特色名攤．今年也參加經濟部優良市集評核，順利通過3星優良市集。花蓮東大門夜市則是東台灣攤位最多、範圍最大的夜市，今年也獲得3星優良市集榮譽，是花蓮夜間觀光旅遊新亮點。