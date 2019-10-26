維護親子團聚 內政部鬆綁陸配離婚後留臺規定

為保障臺灣地區兒少之最佳利益，並利陸配親子團聚，內政部修法自本（10）月10日起，鬆綁陸配居留規定，使陸配離婚後如對未成年親生子女有扶養事實或會面交往者，亦可繼續留臺照顧子女；此外，針對喪偶未再婚的陸配，申請定居的年限也由長期居留連續4年縮短為連續2年，以衡平陸配、外配在臺權益。

內政部表示，修法前，大陸配偶離婚後如無法取得在臺設有戶籍未成年親生子女之監護權，即無法繼續在臺居留。為利親子團聚，內政部修正「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文，予以鬆綁，陸配若於離婚後，對子女有扶養事實或會面交往，或遭強制出境將造成子女重大且難以回復損害之虞，將不會被廢止居留許可，仍可繼續留臺照顧未成年子女，以符合國際人權公約精神及兼顧兒童最佳權益。

此外，現行規定大陸配偶在臺居留期間喪偶，如未再婚，須連續居留4年始得申請定居；與未喪偶者，只需連續居留2年即可申請定居，存有差別對待。故本次也一併修正，使喪偶未再婚的陸配，與未喪偶者一樣，只需長期居留連續2年，每年在臺居住逾183日以上，即可申請在臺定居，也讓陸配及外配的權益能夠一致，預估約有1,210人受益，得以盡早取得臺灣地區人民身分。(轉載至新住民全球新聞網)