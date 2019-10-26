被騙了！「大理石雕刻布簾」奪國際雕塑雙年獎冠軍

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）重達200公斤的大理石雕刻出的搖曳布簾，從百件作品脫穎而出奪首獎！「第四屆麗寶國際雕塑雙年獎」以「和諧」為題，吸引來自28國的200件作品競爭，最終決選在日本動力雕刻之父伊藤隆道領軍下，由台灣戴士偉的「時間/空間」奪首獎，彩雲獎得主為台灣林志航的作品「壓扁ing17」，三位優選獎分別由中國的張達州、劉磊以及來自加拿大的Guillaume La Brie奪得。



麗寶集團董事長吳寶田接受媒體聯訪（圖/Lyla Liu）

麗寶文化藝術基金會舉辦的「第四屆麗寶國際雕塑雙年獎」，已於24日台北國家音樂廳大廳舉行頒獎典禮，主題為和諧Harmony，歷時8個月徵件，共吸引來自28國、200件國際作品參與，最終挑選五件作品進入決選。

今年奪得雕刻雙年獎首獎及美金2萬元殊榮的戴士偉，去年曾獲奇美藝術獎。這次，作品「時間/空間」將大理石雕刻成垂掛於線上的布幕，精細的皺褶、自然的色澤讓人誤以為是塊真布，沒想到近看才發現是冷冰冰的大理石，而且更重達200公斤，看似輕巧的外在其實背後隱藏極深的寓意。

戴士偉受訪時表示，靈感來自已逝去且看不見的過去，藉此作品具象化流動的時光，透過大理石表現線性時間，呈現時間與空間的關係，在虛與實中間成為「和諧」的互補，希望提醒大家把握當下，一切終將成為歷史。



首獎作品「時間/空間」（圖/Lyla Liu）

基金會說明，獲得彩雲獎的林志航，作品「壓扁ing17」以木頭雕刻出壓扁的易開罐來呼籲大眾環保；獲優選的張達州作品「像由心生」以花崗岩為主的材料來呈現，吸引人主動觸摸；而劉磊的「造夢記系列」使用鐵來表現出戲劇化的似埃及人物；同為優選得主Guillaume La Brie的作品「George Washington who wasn’t there」解構並重組Ikea的木製傢俱來探討觀看者及其所處環境之間的關係。

今年評審團陣容堅強，評審代表由日本動力雕刻之父伊藤隆道出任，包含日本雕塑權威竹田光幸、波多野泉，台灣雕塑大師李光裕、黎志文、韓旭東，中國重量級雕塑權威隋建國、孫振華、焦興濤，台灣著名評論家國立成功大學歷史系蕭瓊瑞教授等；更邀請日本沖繩縣立藝術大學、中國四川美術學院雕塑系加入，也與英國文化協會、日本台灣交流協會合作，在產學合作下提升台灣國際能見度。

此外，麗寶集團董事長吳寶田為支持藝術家，更加碼宣布增設「麗寶集團企業獎」，由來自保加利亞Zdravko Zdravkov以 Part of an Endless Frieze作品榮獲；第五屆雕刻雙年獎的的主題為「無限」，將在2020年4月底開始徵件，詳情請前往官網查詢。



入圍決選作品，前方地面上為「像由心生」、左起：「造夢記系列」、彩雲獎「壓扁ing17」、首獎「時間/空間」、「Part of an Endless Frieze」獲「企業獎」（圖/Lyla Liu）



「造夢記系列」處理埃及繪畫中線和面元素的結合，營造出荒誕陰鬱氛圍。劉磊說，「我希望雕塑中呈現人物不同視角，使觀者在與和作品對視時產生情緒共鳴。」（圖/Lyla Liu）