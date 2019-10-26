美國助卿推文挺台灣　GCTF擬明年移師西半球國家

台美官員再度同框。美國國務院代理助卿柯札克推文表示，台美官員日前會面，討論明年在西半球國家舉行GCTF研習營的計畫；他並稱讚台灣是民主模範，也是拉美、加勒比海地區真正的夥伴。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）25日在推特推文表示，台灣是民主模範，也是拉美、加勒比海地區真正的夥伴。推文提到，國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung與台灣外交部北美司司長姚金祥會面，討論明年在西半球國家舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營的計畫；並附上兩人合照。

外交部也在官方推特轉發柯札克的推文並表示，台美之間具有持久的夥伴關係，共同分享經驗及因應處理當前急迫的議題。

據了解，Julie Chung與姚金祥本週稍早於華府見面，初步討論在西半球國家舉辦GCTF的計畫，預計明年將在台灣的邦交國舉辦GCTF。

台美於2015年成立「全球合作暨訓練架構」（GCTF）以來，已透過此平台針對公共衛生、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全、對抗「假訊息」攻擊等議題舉辦多場國際研習營。日本於今年開始加入共同主辦方。

過去GCTF都在台灣舉行，今年9月底在帛琉舉行的「南島語言復振國際論壇」，是GCTF首次在台灣以外的地點舉行。據規劃，今年底之前，還將舉行一場有關能源議題的GCTF活動。

近來台美互動持續升溫，美方時常透過推特發布雙方官員互動的消息，其中包括柯札克17日推文公布美國國務院與台灣駐美代表高碩泰、西半球友邦高層會談的照片，並表示美國與台灣站在一起，稱許台灣是可靠的夥伴。

另外，美國駐巴貝多大使館近期也推文表示，美國國務院西半球事務局副助卿Cynthia Kierscht、美國駐巴貝多大使Linda Taglialatela與台灣駐聖文森大使何震寰會面，強化對永續經濟發展、良好治理等的共同承諾。