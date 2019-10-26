加州野火再起5萬人被迫疏散　洛杉磯、索諾馬郡進入緊急狀態

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 加州的氣候這幾年越趨乾燥，引發的森林大火也變得越來越嚴重，在消防員浴火奮戰的同時，本週的森林大火已經導致上百萬人無電可用，超過5萬人被迫疏散，逃離家園。洛杉磯和索諾馬(Sanoma)郡都已經宣布進入緊急狀態。

北加州Kinkade地區的大火週三（23日)開始肆虐，至今已摧毀索諾馬郡8800公頃的土地，超過1300名消防員正在試圖滅火，但是仍然無法完全控制火勢。

供應加州三分之二瓦斯和電力的太平洋瓦電公司(PG&E)警告，為了保護發電和輸電機具，在創下歷史紀錄的強風肆虐期間，公司可能將被迫關閉電網數小時的時間，這代表36個郡中85萬的用戶可能會在週六晚間到週一午間面臨必須被斷電的窘境，這個措施預計會影響高達200萬人。

PG&E指出，強風容易讓電網系統閃現火花，進而擴大野火焚燒的範圍，加上附近的植被都已經被先前幾次的強風「風乾」，一旦這次的歷史級強風抵達，就會造成更嚴重的火勢。在此之前，該公司位於北加州的輸電系統已經遭到強風毀損，並被懷疑就是這樣才引發了索諾馬地區的大火。

2018年北加州造成85人喪生的野火，則已被證實是因為PG&E公司的輸電管線而引起，這是加州近年來造成最多人死亡的火災，對此，加州州長紐森(Gavin Newsom)則抨擊該公司受到貪欲所蒙蔽，沒有妥善管理系統，才釀成了慘劇。