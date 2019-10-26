英國首相強森：若脫歐再延將提前改選 小黨：不如重新公投

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 英國首相強森與歐盟達成的新版脫歐協議，再度遭國會阻撓。

儘管強森(Boris Johnson)在上任時把話說得很死，宣稱英國在本(10)月31日一定脫歐，且「不成功便成仁」。但眼看下週四就是原定脫歐的31日，財政大臣賈偉德賈偉德(Sajid Javid)正式承認原計畫流產，並向歐盟要求再次將脫歐期限延後。

在此之前，面對強森上任後轉為強硬的脫歐方針，歐盟領導人曾表示不以為然。如今，面對英國政府身段放軟要求再度延期，歐盟依然是給了初步的口頭承諾，不過包括該延期到何時在內的細節，歐盟表示將會在下週才進行討論。

只是部分歐盟成員國似乎已對英國一再要求延期感到不耐煩，一名接近法國決策核心的消息人士透露，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)認為，英國如要求再次延期脫歐「死線」（deadline)，必須要提出合理的說法。

現階段，英國也只能默默等待歐盟開會決定新的「死線」，才能計畫下一步。強森曾表示希望這次的死線延期僅是「短的延期」，也就是從10月31日向後延半個月到一個月的時間，在11月15日或是30日確定脫歐。

不過要是歐盟不同意短延期，強森仍有自己的盤算。他正努力說服議員們同意提早舉行大選，不過這計畫看起來並不樂觀，因為提早大選的提案必須要國會超過三分之二議員同意才能執行，而強森在國會要獲得這麼高的支持仍有其難度。

強森指出，如果歐盟同意英國在明(2020)年1月31日脫歐，他希望在今年的12月12日提早舉行大選，不過第二大黨工黨的領袖柯賓(Jeremy Corbyn)堅持，只有在全體議員達成共識，絕對不會強推無協議的硬脫歐，工黨才會同意舉行大選的提案。

不只如此，強森已在保守黨內部呼籲多次，要求同黨同志同意舉行大選，黨內至今仍無共識，另一些較小的政黨則認為，比起重新大選，他們覺得再舉辦一次公投會比較實際。