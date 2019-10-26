【26日天氣與空氣品質】東北風影響水氣偏少 中南部日夜溫差大

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 今天(26日)天氣和昨天(25日)類似，為東北風影響的天氣型態，但水氣仍少，各地大多是多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及北部山區雲多偶爾飄雨，南部山區及近山區午後也可能有小範圍陣雨。

氣溫方面，中央氣象局指出，清晨各地低溫約在19至23度間，晨間外出別忘了加件薄外套，白天北部及東半部地區高溫約26至29度，中南部高溫則在30、31度左右，中南部地區日夜溫差大，請留意氣溫變化適時調整衣物。

另外，東北風影響，中部以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：26日仍受東北風影響，北部及東半部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，且午後因光化作用影響，於傍晚臭氧濃度偏高，入夜後趨緩；雲嘉南地區因沿海風速較強，午後短時間可能發生地表揚塵現象；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級，中部空品區清晨與傍晚風速偏弱，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區、馬祖及金門為「橘色提醒」等級，高屏局部地區傍晚至晚間可達紅色警示等級；詳情可查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。