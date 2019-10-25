建構穆斯林來台旅遊發展藍圖 交通部召產官學協研討

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引穆斯林旅客來臺觀光，交通部觀光局10月23日辦理「2019穆斯林國際研討會」，廣邀來自產、官、學、協等各界代表約180人參加，全面性建構臺灣穆斯林旅遊產業價值鏈及擘劃發展藍圖。

來自新加坡的Fazal Bahardeen執行長於會中除了說明穆斯林市場現況和Halal旅遊2.0未來趨勢外，並針對臺灣在該市場可扮演的角色給予寶貴建議。

國內講座則邀請到中國回教協會馬超彥秘書長剖析臺灣總體穆斯林旅遊環境現況與挑戰，另邀請多位觀光旅遊業者代表分享開拓穆斯林市場及接待旅客實務經驗，有助提升穆斯林旅客接待品質及建構友善環境。

交通部黃玉霖政務次長表示，交通部與相關單位共同建置、推動穆斯林旅遊友善環境與服務，在13個國家風景區管理處、22個遊客中心設置洗手間淨下設施及祈禱空間、臺鐵臺北站、高雄站、花蓮站、高鐵臺中站、高速公路清水休息站、桃園國際機場、高雄國際航空站以及各縣市政府等公共場所設有穆斯林祈禱設施，貼近穆斯林朋友的旅遊需求。

今年觀光局除了邀請馬來西亞女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任穆斯林觀光代言人，更在印尼雅加達設立服務處，另也透過放寬印尼及印度旅客來臺簽證，有效提升穆斯林來臺旅客人數。

因穆斯林旅客飲食與旅遊型態相較於一般遊客較為不同，多以家族團體旅遊為主，旅遊型態偏好農產、花卉和水果，因此交通部觀光局結合各縣市政府、國家風景區觀光資源與能量、台灣好行景點交通接駁、臺灣觀巴等區域型旅遊服務，規劃穆斯林旅遊建議行程，讓每位穆斯林旅客來到臺灣都能留下深刻印象及美好經驗。