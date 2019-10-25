桃機地勤安全頻出包 桃勤3度肇事遭罰30萬元

桃園國際機場今年地勤安全頻出包，至今已有6起造成須更換飛機的地安事件，2起為航空器輕微受損違規事件。交通部今天公布究責情形，開罰3度肇事的桃園航勤新台幣30萬元。

桃機8起地勤安全事件，桃勤及中油都各肇事3次，另兩起肇事業者分別是長榮航勤及聯邦快遞。

交通部民航局長林國顯指出，這8起事件，6件是人員未遵守標準作業程序，2件是裝備失效；目前已開罰桃勤30萬元、長勤6萬元，因交通部非中油公司主管機關，已將行政調查轉給經濟部，由經濟部依石油管理法處置。

林國顯說，這些地安事件中，幾乎都是經驗豐富的資深人員肇事，顯示公司內部安全文化並未深植與落實，未來將督導業者改善。

桃機公司總經理林祥生說，目前有3家加油業者在桃機提供服務，根據雙方訂定的契約管理，業者加油違反規定，由桃機書面通知要求改善，未改善可開罰，罰金為上月平均日銷量5日的輸油設備使用費；不過，從未開罰過，今年已兩次書面通知改善，期限未到又發生第3次，一定會開罰。

林祥生說，因桃機與加油業者並非買賣關係，雙方契約中訂的違規罰金並不高，正研議未來是否直接開罰，目前規劃年底合約到期時，將新增保證金制度。

交通部次長王國材表示，桃園機場近幾年航班量大幅成長，加上多項工程持續進行，確實增加地勤作業複雜度，導致風險相對提高。桃機公司年底前，將完成空側航機監控系統建置，有助提升機場場面管理效能。

有關8起地勤安全事件人員懲處，交通部說，除了業者內部行政處分外，桃機已對肇事的操作人員，立即吊扣機坪駕駛許可證，吊扣期限視情節輕重，從2週至3個月，另有2名操作人員的機場通行證也遭吊扣，代表取消工作權，期限都是7天。

桃勤肇事的3起地勤安全事件，包括：2月2日，撤除華航扶梯車時，未將扶梯降最低，造成飛機右翼翼尖及燈具受損；10月6日，拖曳日航B787飛機進入停機位時，1號發動機碰撞空橋，造成發動機上方進氣罩受損；10月8日，執行阿聯酋飛機接靠作業時，刮傷鼻輪輪胎導致洩氣。

中油肇事的3起地勤安全事件，包括：1月3日，執行台灣虎航加油作業時，將油栓車油管掛勾繞行飛機發動機整流罩下方，造成碰撞發動機，整流罩受損；9月2日，執行捷星太平洋航空加油作業時，油栓車升降平台於無人操作下碰撞飛機，造成右翼蓋板損傷；10月22日，執行台灣虎航加油作業時，在油管仍與航機連結下，移動油栓車位置，造成右翼加油孔損傷漏油。

另聯邦快遞在4月10日，因小拖車掛載托盤駕駛疏失，造成華航飛機導航設備天線受損；9月15日，長勤執行長榮飛機清廁作業時，清廁車升降平台上升碰撞飛機，造成機身損傷。