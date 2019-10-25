彭斯發言讓中國外交部又崩潰 回嗆「中國人民享有信仰自由」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國副總統彭斯昨（24）日在華府發表演講，支持台灣與香港反送中運動，批評中共迫害人權，影響美國公眾論壇等，中國外交部發言人華春瑩氣得回嗆，並稱彭斯「企圖介入中國內政，阻撓中國的穩定和發展。」

美國副總統彭斯10月24日受邀在首屆馬勒克公共服務領袖講座上演講，彭斯公開讚美台灣擁抱民主，痛批中國架設大量監視器，並要求少數族群接受嚴格資料審查；透過金錢迫使美國企業、媒體乃至運動界低頭，以NBA事件為例，某些球員與老闆大肆批評美國，對於中國人民的自由權利卻噤聲不願多言，反而站在中共那方。

中國外交部華春瑩今（25）日說，新中國成立70年來，中國人民在中國共產黨領導下，取得了舉世矚目的最大成就，得到人民群眾的衷心擁護支持，人民享受著前所未有的權利和自由。中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。

華春瑩痛批，台灣，香港，新疆等事務都純屬中國內政，以彭斯為首的一小撮美國政客在這些問題上顛倒的黑白，說三道四，造謠污衊，就是要介入中國內政，任何想給中國扣上這樣那樣的“帽子”，離間中國與世界其他國家關係的圖謀都不會得逞。

華春瑩強調，彭斯之流動輒對別國說三道四，頤指氣使，卻對美國自身存在的各種嚴重問題熟視無視，企圖通過詆毀其他國家轉移美國公眾的視線，掩蓋自己的政治弊端，動輒對別國製裁，動武到任性地退出國際協議，條約，劣跡斑斑，道義和信用早已蕩然無存。

華春瑩說「奉勸美國一些人好好照照鏡子，認清自己的問題，管好自己的事情，不要再滿世界大放厥詞，早點收起那套損人不利己的把戲。」

華春瑩發言鏗鏘有力，卻被許多網友嘲笑「嘴巴很硬身體確很誠實」「這麼生氣怎麼不敢跟美國斷交」「糟糕，你的美國綠卡不保了，資產即將被凍結」「反美是工作，赴美是生活」