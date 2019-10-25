中華電信榮獲 <壹週刊>「第16屆服務第壹大獎_電信4G業者」第一名

<壹週刊>「2019年服務第壹大獎」出爐，中華電信勇奪「 電信4G業者」第一名殊榮，今(25)日<壹週刊>舉辦「 第16屆服務第壹大獎」頒獎典禮，深受民眾肯定的中華電信， 由北區分公司涂元光總經理代表領獎， 中華電信不僅4G基地台設備數全台最多， 且持續衝刺服務品質第一。

2019年1月國家通訊傳播委員會公布5家行動寬頻業者【107 年度4G上網速率量測結果】， 中華電信囊括全國22縣市定點下載速度冠軍， 各縣市定點均速超過100Mbps。另外， 國際各大知名網路權威公布台灣電信業者報告， 107年中華電信除了榮獲Speedtest「 台灣行動網速第一名」大獎外， 更贏得OpenSignal調查報告「4G下載速度」、「 整體下載速度」雙料冠軍。 中華電信擁有180MHz業界最大頻寬、涵蓋最廣、基地台最多， 未來將持續導入最新技術，陸續推出4CA、5CC、 5CA等服務。

中華北區分公司總經理涂元光表示，電信中華電信全面推動「 以客戶為中心」的經營理念，除了服務品質績優門市頒發即時獎勵， 品質待提升門市加強輔導與SOP演練，並且蒐集溫馨服務故事， 分享熱忱服務的案例，而客服中心透過Team與Team間、 中心與中心間競賽及各類小組競賽或團康、line社群活動， 活化組織氣氛，凝聚同仁向心力，發揮「永遠走在最前面」 的品牌精神。

中華電信挑戰自我，持續追求卓越， 並且致力於數位匯流多螢服務平台，提供消費者手機、PC、 ipad、電視等實機體驗通訊、娛樂、教育、 生活資訊等多元內容服務，同時以4K MOD為核心，傳遞驚奇、想像與美好的視覺饗宴， 結合智慧家庭意象，迎接萬物聯網的雲端生活， 帶領台灣產業融合5G技術、運用AI、大數據等佈局優勢， 創造建構新世界、擘劃無限未來。