中華電信榮獲 <壹週刊>「第16屆服務第壹大獎_電信4G業者」第一名

<壹週刊>「2019年服務第壹大獎」出爐，中華電信勇奪「電信4G業者」第一名殊榮，今(25)日<壹週刊>舉辦「第16屆服務第壹大獎」頒獎典禮，深受民眾肯定的中華電信，由北區分公司涂元光總經理代表領獎，中華電信不僅4G基地台設備數全台最多，且持續衝刺服務品質第一。
2019年1月國家通訊傳播委員會公布5家行動寬頻業者【107年度4G上網速率量測結果】，中華電信囊括全國22縣市定點下載速度冠軍，各縣市定點均速超過100Mbps。另外，國際各大知名網路權威公布台灣電信業者報告，107年中華電信除了榮獲Speedtest「台灣行動網速第一名」大獎外，更贏得OpenSignal調查報告「4G下載速度」、「整體下載速度」雙料冠軍。中華電信擁有180MHz業界最大頻寬、涵蓋最廣、基地台最多，未來將持續導入最新技術，陸續推出4CA、5CC、5CA等服務。
中華北區分公司總經理涂元光表示，電信中華電信全面推動「以客戶為中心」的經營理念，除了服務品質績優門市頒發即時獎勵，品質待提升門市加強輔導與SOP演練，並且蒐集溫馨服務故事，分享熱忱服務的案例，而客服中心透過Team與Team間、中心與中心間競賽及各類小組競賽或團康、line社群活動，活化組織氣氛，凝聚同仁向心力，發揮「永遠走在最前面」的品牌精神。
中華電信挑戰自我，持續追求卓越，並且致力於數位匯流多螢服務平台，提供消費者手機、PC、ipad、電視等實機體驗通訊、娛樂、教育、生活資訊等多元內容服務，同時以4K MOD為核心，傳遞驚奇、想像與美好的視覺饗宴，結合智慧家庭意象，迎接萬物聯網的雲端生活，帶領台灣產業融合5G技術、運用AI、大數據等佈局優勢，創造建構新世界、擘劃無限未來。