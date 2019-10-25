野柳附幼「螃蟹趴趴GO」闖關 親子共學海洋保育

野柳國小附設幼兒園於今(25)日辦理「 螃蟹趴趴GO」海洋保育親子闖關活動，在秋蟹肥美的豐收季節， 不僅把當季美食納入學校午餐食材，也邀請親子進行闖關體驗， 增進親子對海洋環境的關懷，共同維護海洋生態永續。

闖關活動有「螃蟹夾夾夾」遊戲，讓親子學會辨識螃蟹的公母; 「螃蟹量一量」 則是透過操作讓親子了解捕捉螃蟹抓大放小的永續概念；而「 捕蟹大豐收」則是以幼兒活潑生動的戲劇展演， 宣導海洋環境生態保護的重要性， 希望藉由多樣性的闖關活動來推展海洋保育的永續行動， 進而能愛護海洋，讓海洋保育從小扎根，由我做起！

社區耆老許溪泉老船長特別和小朋友們分享船上的生活與辛勞， 他說道抓螃蟹是看天吃飯的工作， 還介紹如何辨識螃蟹的種類與抓螃蟹的技巧，讓小朋友佩服不已。 常擔任小小解說員的幼兒柏豫說：「我會介紹螃蟹籠， 萬里蟹有花蟹、三點蟹和石蟳，要抓大放小，螃蟹媽媽也不能抓， 這樣才會有很多的螃蟹。」品翔的阿公分享教學成果：「 阿翔告訴我不可以把菸蒂丟到海裡面，不然螃蟹和魚就不能長大， 會汙染海洋。學校把小孩教得很好，海洋保育從小做起， 我們的海就會越來越乾淨！」

漁會許順發總幹事說：「很開心學校配合螃蟹季辦理闖關活動， 尤其看見樂齡中心的阿公阿媽和幼兒園家長們共襄盛舉，一起參加「 螃蟹趴趴GO」親子闖關活動，關懷在地的海洋特色， 真的很有意義。」這次贊助螃蟹的淯莘爸爸也說， 感謝學校規劃和海洋有關的課程， 讓孩子從小認識自己家鄉的環境和生態特色， 也透過動手做和闖關讓大家更了解海洋維護的重要性。

張錦霞校長提到，「螃蟹趴趴GO」主題教學活動， 是運用社區的海洋環境資源來豐富幼兒的學習探索。 由老師帶領親子走讀野柳港並近距離的觀察螃蟹船構造， 也邀請老船長進班和親子分享捕蟹的經驗； 活動還有熱心家長提供不同種類的螃蟹，讓孩子學習觀察螃蟹、 辨識螃蟹，也宣導慢魚運動~吃在地、食當季，合宜的捕食海鮮， 讓海洋永續存本。最後，再來進行秋蟹幸福饗宴， 讓親子及社區樂齡長者一同來品嘗螃蟹的鮮美滋味。

新北市教育局表示，野柳國小是海洋教育重點推動學校， 有完善的幼小銜接海洋教育課程， 讓幼兒的學習與在地生活經驗緊密連結， 進而更加珍愛我們生活的社區及海洋生態環境