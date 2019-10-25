2019亞洲腫瘤消融大會在嘉義長庚舉行

2019亞洲腫瘤消融學會於本月25- 27日在嘉義長庚醫院舉行，共有三百多位國內外專家與會， 大會除邀請副總統陳建仁院士於26日上午就我國癌症防治及成績進 行特別演講外，專家們也在會中討論各種不同的射頻消融方式， 以及在各種先進的科技與技術的輔助下治療不同器官的腫瘤。

第一天還特別安排現場實務操作，示範透過融合影像、 對比劑超音波及人工腹水輔助下的肝癌消融， 以及示範在電腦斷層導引下的腎臟癌的冷凍治療， 讓與會專家能作更深入探討和獲取更多經驗。

嘉義長庚紀念醫院副院長盧勝男也是肝膽胃腸科醫師， 他表示射頻消融（RFA）或稱為電燒， 其運用原理是在超音波的精確導引下，將電極針插入腫瘤部位， 電極針再釋放出射頻能量，這些射頻能量經由離子激化轉換為熱能， 進一步促使局部組織的凝固性懷死，而達到治療的目的。

目前這已成為肝癌的主要治療方法，我國每年約有一萬例肝癌新案， 其中約1/6是選擇射頻消融作為首次治療方式； 一部份復發腫瘤的個案也可以接受射頻消融。

盧勝男副院長指出，射頻消融是一種微創治療，外表只有針孔， 而且局部損傷也很少，對早期肝癌而言， 完全消除腫瘤的成功率約86%，局部再發率與合併症則小於5%， 可見射頻消融在肝癌治療上具有非常大的潛力。不過，雖然在超音波 導引下將電極針插入腫瘤似乎很簡單，但還是有一些困難的病例， 例如超音波看不到腫瘤部位、沒有適當的進針途徑、 周圍有易受傷的組織如腸子、膽囊等， 就需要較高的技術或科技的協助，才能達到消融的效果。

80歲的劉先生，是慢性C肝患者， 健康檢查發現右葉有8公分的腫瘤，因不適合手術治療， 接受兩次栓塞治療後，還有很大部分的腫瘤存活， 經都普勒超音波檢查發現有一條很大直徑的動脈來供應腫瘤， 於是醫師先將供應血管做射頻消融阻斷血流後，再做多針同時消融， 完全消除了大腫瘤。術後病人接受了C肝口服抗病毒治療， 目前恢復良好。

張女士，50歲，4年前發現肝臟腫瘤後，進行右肝全切除， 但兩年後腫瘤復發在代償增生的左葉，超音波圖像不清晰， 由於增生的左葉不是正常人有的構造， 因此醫師要依照一般的解剖構造去思考體位有相當難度。 第一次進行射頻消融手術，無法消融到正確位置， 第二次經影像融合技術及對比劑超音波的導引下再次消融， 成功消滅腫瘤，迄今2年未再復發。

盧勝男副院長表示，「影像融合技術」 就是把電腦斷層或核磁共振影像資料輸入超音波機， 經過比對程序之後， 在做超音時就可以同時看到同一切面的電腦斷層影像， 最常運用在電腦斷層顯影可以看到但超音波看不到的腫瘤。「 超音波對比劑」則像做電腦斷層一樣， 打入對比劑可提供醫師更多的影像資訊， 讓原本看不到的腫瘤更有機會被看到。

一位40歲的林先生，B型肝炎帶原者，有肝癌家族史， 超音波檢查顯示有慢性肝炎變化，雖然不符合健保給付標準， 他仍選擇自費服用抗病毒藥物，並接受定期追蹤。 追蹤發現肝癌標記-甲型胎兒蛋白(AFP)持續上升， 他接受了多次各種精密檢查包括：超音波、電腦斷層、核磁共振、 正子掃描等，甚至直接嘗試了兩線的標靶藥物，但AFP仍然上升。 終於在1年後因為引進超音波對比劑，找到了1.3公分的小腫瘤， 接受外科切除，迄今已經2年，沒有再發現新的腫瘤， 回到原來的工作崗位。

盧勝男副院長表示，為提高射頻消融的治療品質， 目前醫學界有諸多的新技術和新科技，「影像融合技術」和「 超音波對比劑」只是其中的兩種。隨著這些醫療科技的不斷進步， 消融腫瘤的範圍從最早的半徑1.5公分， 已擴大到目前的4公分左右，未來可望將腫瘤區域完全消融， 而無殘存的腫瘤細胞。

盧勝男副院長強調，射頻消融目前最多運用在肝癌治療， 但還可以運用在甲狀腺、肺臟、腎臟、骨頭等部位的腫瘤， 這次大會都有涵蓋這些議題進行廣泛討論。他說， 這次會議內容豐富，是難得一次的亞洲盛會， 大會晚宴並設在故宮南院大廳舉行，這也是國民外交的重要亮點。

肝癌號稱國病，在我國的十大癌症死因排名已逐漸下降， 且治療技術和成效也不斷進步，不過盧勝男副院長提醒， 肝炎病毒的傳播力很強，國人仍須注意飲食衛生， 篩檢是發現肝炎最好的方法，肝炎常見的症狀包括疲倦、胃口差、 噁心、嘔吐、黃疸、右上腹悶痛、茶色尿等。已經是B、 C肝炎的患者是肝癌的高危險群，國內肝癌有8成是發生在B、 C肝炎病患的身上，因此更應定期接受篩檢，及早診斷治療， 避免延誤病情