2019亞洲腫瘤消融大會在嘉義長庚舉行

2019亞洲腫瘤消融學會於本月25-27日在嘉義長庚醫院舉行，共有三百多位國內外專家與會，大會除邀請副總統陳建仁院士於26日上午就我國癌症防治及成績進行特別演講外，專家們也在會中討論各種不同的射頻消融方式，以及在各種先進的科技與技術的輔助下治療不同器官的腫瘤。
第一天還特別安排現場實務操作，示範透過融合影像、對比劑超音波及人工腹水輔助下的肝癌消融，以及示範在電腦斷層導引下的腎臟癌的冷凍治療，讓與會專家能作更深入探討和獲取更多經驗。
嘉義長庚紀念醫院副院長盧勝男也是肝膽胃腸科醫師，他表示射頻消融（RFA）或稱為電燒，其運用原理是在超音波的精確導引下，將電極針插入腫瘤部位，電極針再釋放出射頻能量，這些射頻能量經由離子激化轉換為熱能，進一步促使局部組織的凝固性懷死，而達到治療的目的。
目前這已成為肝癌的主要治療方法，我國每年約有一萬例肝癌新案，其中約1/6是選擇射頻消融作為首次治療方式；一部份復發腫瘤的個案也可以接受射頻消融。
盧勝男副院長指出，射頻消融是一種微創治療，外表只有針孔，而且局部損傷也很少，對早期肝癌而言，完全消除腫瘤的成功率約86%，局部再發率與合併症則小於5%，可見射頻消融在肝癌治療上具有非常大的潛力。不過，雖然在超音波導引下將電極針插入腫瘤似乎很簡單，但還是有一些困難的病例，例如超音波看不到腫瘤部位、沒有適當的進針途徑、周圍有易受傷的組織如腸子、膽囊等，就需要較高的技術或科技的協助，才能達到消融的效果。
80歲的劉先生，是慢性C肝患者，健康檢查發現右葉有8公分的腫瘤，因不適合手術治療，接受兩次栓塞治療後，還有很大部分的腫瘤存活，經都普勒超音波檢查發現有一條很大直徑的動脈來供應腫瘤，於是醫師先將供應血管做射頻消融阻斷血流後，再做多針同時消融，完全消除了大腫瘤。術後病人接受了C肝口服抗病毒治療，目前恢復良好。
張女士，50歲，4年前發現肝臟腫瘤後，進行右肝全切除，但兩年後腫瘤復發在代償增生的左葉，超音波圖像不清晰，由於增生的左葉不是正常人有的構造，因此醫師要依照一般的解剖構造去思考體位有相當難度。第一次進行射頻消融手術，無法消融到正確位置，第二次經影像融合技術及對比劑超音波的導引下再次消融，成功消滅腫瘤，迄今2年未再復發。
盧勝男副院長表示，「影像融合技術」就是把電腦斷層或核磁共振影像資料輸入超音波機，經過比對程序之後，在做超音時就可以同時看到同一切面的電腦斷層影像，最常運用在電腦斷層顯影可以看到但超音波看不到的腫瘤。「超音波對比劑」則像做電腦斷層一樣，打入對比劑可提供醫師更多的影像資訊，讓原本看不到的腫瘤更有機會被看到。
一位40歲的林先生，B型肝炎帶原者，有肝癌家族史，超音波檢查顯示有慢性肝炎變化，雖然不符合健保給付標準，他仍選擇自費服用抗病毒藥物，並接受定期追蹤。追蹤發現肝癌標記-甲型胎兒蛋白(AFP)持續上升，他接受了多次各種精密檢查包括：超音波、電腦斷層、核磁共振、正子掃描等，甚至直接嘗試了兩線的標靶藥物，但AFP仍然上升。終於在1年後因為引進超音波對比劑，找到了1.3公分的小腫瘤，接受外科切除，迄今已經2年，沒有再發現新的腫瘤，回到原來的工作崗位。
盧勝男副院長表示，為提高射頻消融的治療品質，目前醫學界有諸多的新技術和新科技，「影像融合技術」和「超音波對比劑」只是其中的兩種。隨著這些醫療科技的不斷進步，消融腫瘤的範圍從最早的半徑1.5公分，已擴大到目前的4公分左右，未來可望將腫瘤區域完全消融，而無殘存的腫瘤細胞。
盧勝男副院長強調，射頻消融目前最多運用在肝癌治療，但還可以運用在甲狀腺、肺臟、腎臟、骨頭等部位的腫瘤，這次大會都有涵蓋這些議題進行廣泛討論。他說，這次會議內容豐富，是難得一次的亞洲盛會，大會晚宴並設在故宮南院大廳舉行，這也是國民外交的重要亮點。
肝癌號稱國病，在我國的十大癌症死因排名已逐漸下降，且治療技術和成效也不斷進步，不過盧勝男副院長提醒，肝炎病毒的傳播力很強，國人仍須注意飲食衛生，篩檢是發現肝炎最好的方法，肝炎常見的症狀包括疲倦、胃口差、噁心、嘔吐、黃疸、右上腹悶痛、茶色尿等。已經是B、C肝炎的患者是肝癌的高危險群，國內肝癌有8成是發生在B、C肝炎病患的身上，因此更應定期接受篩檢，及早診斷治療，避免延誤病情